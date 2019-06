Eine Razzia gegen Prostitution

Von: Redaktion DER FARANG | 25.06.19

PATTAYA: Ein Großaufgebot an Polizisten und Verwaltungsbeamten hat in der Nacht zum Dienstag eine Bar in der Soi 6 kontrolliert.

Unter den 18 Hostessen war ein Mädchen unter 17 Jahren. Die Befragungen aller Bar-Mitarbeiterinnen ergaben, dass sie für Sex bereitstehen. Männer müssen der Bar eine Gebühr bezahlen, dann führen die Barmädchen ihre Kunden ins Obergeschoss und in separate Zimmer. Die Razzia fand nach einem Hinweis der Stiftung Ronnasit statt. Nach einem Bericht von „INN“ gehört die Bar einem Konsortium aus taiwanesischen, chinesischen und thailändischen Staatsangehörigen. Besitzer und Manager sollen wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution angeklagt werden. Vor wenigen Wochen hatten Polizisten und Verwaltungsbeamte nach einem Rundgang durch die Walking Street im Süden Pattayas mit Besichtigung von Bars festgestellt: Hier gibt es keine Prostitution.