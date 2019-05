Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

BANGKOK: Die Exporte gingen im Monat April mit 18,6 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zurück und erreichten den niedrigsten Stand seit 24 Monaten.



Der drastische Rückgang der Lieferungen hat zu einem Handelsbilanzdefizit von 1,45 Milliarden Dollar geführt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres gingen die thailändischen Exporte um 1,9 Prozent zurück. „Der Rückgang war hauptsächlich auf die Handelsspannungen zwischen den USA und China zurückzuführen, die thailändische Lieferungen nach China betrafen", sagte Pimchanok Vonkorporn, Generaldirektorin für Handelspolitik und Strategie (TPSO) im Handelsministerium. Von Januar bis April sind die thailändischen Exporte nach China gegenüber dem Vorjahr um 8,1 Prozent gesunken.

Die Automobilindustrie, ein wichtiger Exportartikel des Königreichs, hat in den letzten vier Monaten aufgrund sich ändernder Markttrends einen Einbruch erlebt. „Viele Länder importieren weniger Fahrzeuge aus Thailand und führen Elektroautos aus anderen Ländern ein“, zitiert die „Nation“ Pimchanok. Beispielsweise war Australien in den letzten zehn Jahren ein wichtiger Käufer von thailändischen Fahrzeugen und Autoteilen. Die Automobilexporte nach Australien sind jedoch in diesem Jahr zurückgegangen, da Australien seinen Schwerpunkt auf Elektrofahrzeuge aus anderen Märkten verlagert hat. Von Januar bis April gingen die thailändischen Exporte von Fahrzeugen, Autoteilen und Zubehör nach Australien im Jahresvergleich um 15 Prozent zurück. Nach Angaben der Federation of Thai Industries exportierte die Autobranche im April 67.114 Fahrzeuge, im Jahresvergleich ein Minus von 7,5 Prozent.