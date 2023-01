SRI RACHA: Eine Schießerei zwischen thailändischen Förstern und illegalen Jägern endete mit einem Todesopfer unter den Beamten und zwei Festnahmen.

Die Förster waren am Donnerstagabend (19. Januar 2023) auf einer Routinepatrouille im Khao Khiao-Khao Chomphu Wildlife Sanctuary im Bezirk Sri Racha in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes, als sie auf eine Gruppe von Wilderern stießen.

Als die Ranger die Wilderer festnehmen wollten, eröffneten diese plötzlich das Feuer und lieferten sich einen Schusswechsel mit den Parkbeamten, bei dem ein Ranger in die Stirn getroffen wurde.

Der verletzte Beamte, Thanongdet S., 59, wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Zwei Verdächtige, ein 38-jähriger und ein 31-jähriger Thailänder, wurden verhaftet, weil sie im Besitz zahlreicher Teile von Wildtieren waren, darunter ein Palmzibet (Paradoxurus) und Eichhörnchen.

Die Verdächtigen gaben zu, dass sie sich in den Wald geschlichen und Fallen überprüften, die sie zuvor aufgestellt hatten, weill sie Wildtiere fangen wollten.

Die Verdächtigen waren außerdem im Besitz zwei CZ-Gewehren, Messern und mehreren Kugeln.

Sie wurden wegen Mordes und illegaler Jagd im Schutzgebiet angeklagt.