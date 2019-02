Von: Björn Jahner | 18.02.19

BANGKOK: Auch in diesem Jahr ist wieder der beliebte „Muse Pass“ erhältlich, der zu einem einmalig entrichteten Festpreis von 299 Baht zu freiem Eintritt in 55 Museen und Lernzentren berechtigt.

Darunter befinden sich das Museum Siam an der Sanam Chai Road, der Phaya-Thai-Palast an der Ratchawithi Road, The Queen Gallery an der Ratchadamnoen Road, Baan Mowaan on Bamrung Muang, das Anti-Corruption Museum an der Phitsanulok Road und das Chulalongkorn University Museum of Natural History an der Phayathai Road.



Gerade auch für jüngere Museumsbesucher bietet der „Muse Pass“ viele Attraktionen wie das Batcat Museum an der Srinakarin Road, das über 50.000 Fanartikel von Batman und anderen Superhelden ausstellt, das National Aviation Museum der Königlich Thailändischen Luftwaffe an der Phahon Yothin Road mit vielen fliegenden Klassikern oder das Tooney Toy Museum an der Srisaman Road in Nonthaburi, das mit über 100.000 Spielzeugen aus der ganzen Welt garantiert für leuchtende Kinderaugen sorgt.



Auch außerhalb der Hauptstadt besitzt der Pass in vielen Sehenswürdigkeiten Gültigkeit. Unter anderem im Space Inspirium in Chonburi, Thailands erstem Weltraum-Museum und -Lernzentrum oder im Phuket Aquarium, in dem die Besucher wunderschöne Kreaturen beobachten können, die in thailändischen Seen und Flüssen sowie im Meer beheimatet sind.



Der „Muse Pass“ ist in allen teilnehmenden Museen und Lernzentren für 299 Baht bis zum 30. September erhältlich und ab der ersten Nutzung ein Jahr lang gültig. Weitere Auskünfte erhält man unter der Rufnummer 02- 225.2777. Infos: www.facebook.com/musepass.