Von: Björn Jahner | 17.03.20

PATTAYA: Die Austrian-Thai Chamber of Commerce (AustCham) lädt in Zusammenarbeit mit allen weiteren in Thailand agierenden Handelskammern am Freitag, 20. März von 18 bis 21 Uhr zur nächsten Veranstaltung der Networking-Reihe „Eastern Seaboard Sundowners“ in den Beach Quarter Events Space (ehemals Mantra) des Amari Pattaya ein.

Die Veranstaltung ist die perfekte Gelegenheit, um sein berufliches Netzwerk auszubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen. Teilnahmepreis: 500 Baht (Kammermitglieder), 1.000 Baht (Nicht-Mitglieder). Im Preis sind Bier, Wein und Softdrinks sowie lokale und internationale Speisen inklusive.