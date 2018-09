BANGKOK: Der Netzwerkbetreiber Total Access Communication (Dtac) hat am Donnerstag beim Zentralen Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Er will einen vorübergehenden Schutz für Kunden erreichen, die innerhalb von neun Tagen den Zugang zum Handy-Dienst im Frequenzband 850 MHz verlieren werden.

Die Nationale Rundfunk- und Fernmeldekommission (NBTC) hat eine Verlängerung der 27 Jahre währenden Konzession, die Dtac von CAT Telecom gewährt wurde, abgelehnt. Sie läuft am 15. September ab. Die Petition an das Gericht zielt darauf ab, dass Kunden das 850-MHz-Spektrum weiterhin nutzen dürfen, bis ein Urteil im Streitfall vorliegt. Es wird eine „Nachbesserungsfrist“ von der NBTC angestrebt, damit Dtac nach dem Erlöschen der Konzession weiterhin Dienstleistungen anbieten kann und die Verbraucher Zeit haben, in andere Netze zu wechseln. „Wir sehen mit Sorge, dass wir mit der NBTC trotz der Existenz eines gesetzlichen Rahmens und von Präzedenzfällen, an denen andere Betreiber beteiligt sind, nicht zu einem Abschluss kommen werden“, sagte Rajiv Bawa, Chief Corporate Affairs und Business Development Officer von Dtac.