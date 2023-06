Von: Björn Jahner | 03.06.23

SATUN: In einem bahnbrechenden Versuch wurden in der südthailändischen Provinz Satun erfolgreich Medikamente mit einer Drohne über eine 12 Kilometer lange Seestrecke zu einem Krankenhaus auf der abgelegenen Insel Koh Puyu geliefert. Der Forschungsausschuss des Gesundheitsministeriums führte den Versuch in Zusammenarbeit mit einem Team von Entwicklern aus Singapur, Skyports und Gp Capt Anukoon Onchan-om, einem Studenten der Nationalen Verteidigungsschule, durch.

Während einer Pressekonferenz am Freitag (2. Juni 2023) gaben Dr. Sophon Mekthon, Assistent des Gesundheitsministers, und Dr. Nutthapong Wongwiwat, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für medizinische Dienste, den erfolgreichen Versuch bekannt. Dr. Sophon erklärte, dass der Versuch Teil der Bemühungen sei, medizinische Dienstleistungen zu digitalisieren, um sie für Menschen in abgelegenen Gegenden zugänglicher und erschwinglicher zu machen, berichtete die thailändische Tageszeitung „Bangkok Post“.

Es sei das erste Mal, dass in Thailand eine Drohne über das Meer fliege, um Medikamente auszuliefern, betonte er. Die Drohne brachte Tetanusimpfstoffe vom Krankenhaus in Satun zum Gesundheitsförderungskrankenhaus in Puyu Tambon auf der Insel Puyu und kehrte mit Blutbeuteln für das Krankenhaus in Satun zurück.

Bei der Drohne, die bei dem Versuch eingesetzt wurde, handelte es sich um eine 17 Kilogramm schwere Swoop Kookaburra Mark 3, eine Innovation von Skyports Swoop Aero. Die Drohne kann bis zu 3 Kilogramm tragen, erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 68 Kilometern pro Stunde und fliegt 68 Minuten lang ununterbrochen. Sie kann auch bei Regen mit einer Stärke von weniger als 10 Millimetern pro Stunde eingesetzt werden.

Dr. Sophon teilte mit, dass der medizinische Drohnenservice von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde und der Nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission (NBTC) genehmigt worden sei. Die Drohne wird über Satellitenkommunikation gesteuert, so dass sie im ganzen Land eingesetzt werden kann.

„Der Drohnenversuch hat sich als Erfolg erwiesen“, bestätigte Dr. Sophon der Presse. „Sie wird den Menschen, die in abgelegenen Gebieten leben, den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Diensten ermöglichen“. Er wies auch darauf hin, dass medizinische Drohnen in Notfällen, z. B. bei Naturkatastrophen, eingesetzt werden könnten, um Medikamente, Impfstoffe und Seren zu den Patienten zu bringen. Der erfolgreiche Versuch wird bald als Modell für andere Einsätze im Land dienen.