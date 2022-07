PATTAYA: Die Polizei führte am Sonntag (24. Juli 2022) in den frühen Morgenstunden in Zusammenarbeit mit Beamten der Drogenkontrollbehörde (ONCB) eine Razzia im Flexx Club in der Walking Street durch, nachdem sie über den Handel von Kokain und Ecstasy zwischen Kunden in dem Nachtclub informierte wurde. Bei der Razzia wurden jedoch keine Drogen gefunden, aber Pattayas Polizei verzeichnete zahlreiche andere Verstöße in dem einschlägig bekannten Etablissement.

Bei der Razzia unter der Leitung von Pattayas Polizeichef Kunlachart Kunlachai, die am Sonntag, 24. Juli 2022 um 05.00 Uhr morgens begann, wurden mehr als 200 Touristen und Gäste beim Tanzen und Trinken im zweiten Stock des Nachtclubs aufgegriffen. Bei allen wurden Urintests durchgeführt, die ergaben, dass vier der Kunden, darunter zwei Thailänderinnen und zwei Transgender, positiv auf illegales Rauschgift getestet worden waren. Bisher wurde nicht öffentlich bekanntgegeben, auf welche Droge sie positiv getestet wurden.

Während der Razzia soll ein amerikanischer Gast geschrien, sich unkooperativ gezeigt und die Beamten beschimpft haben. Er wurde deshalb wegen Behinderung der Ermittlungen festgenommen und vor Gericht gestellt. Der Mann weigerte sich, seine Identität anzugeben und einen Drogentest zu absolvieren, so Polizeichef Kunlachart.

In dem Nachtclub wurden außerdem insgesamt 33 Wasserpfeifen (Shisha) beschlagnahmt, die in Thailand illegal sind.

Die Bar-Managerin Sujitra W., 36, stellte sich der Polizei und war geständig, dass der Nachtclub über die gesetzliche Sperrstunde von 02.00 Uhr hinaus betrieben wurde. Die Polizei erstattete zunächst Anzeige gegen den Besitzer, weil er das Lokal über die gesetzliche Zeit hinaus geöffnet, alkoholische Getränke über die gesetzliche Ausschankzeit hinaus vertrieben und den Club über die von der Chonburi Communicable Disease Control festgelegte Zeit hinaus geöffnet hatte. Auch wegen der illegalen Shisha-Pfeifen wird Anklage erhoben.

Das ONCB äußerte sich nicht zu den laufenden Ermittlungen wegen angeblicher Drogenverkäufe in dem Nachtclub; Berichten zufolge wurden keine Drogen gefunden.