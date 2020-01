Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.20

BANGKOK/CHIANG RAI: Obwohl Sicherheitskräfte jedes Jahr Yaba in dreistelliger Millionenhöhe sicherstellen, landet ein Vielfaches dieser Droge bei den Konsumenten.

Als Folge sinkt der Straßenverkaufswert. Während vor wenigen Jahren in Bangkok für eine Yaba-Pille 200 bis 300 Baht gezahlt wurden, sind sie heute ab 40 Baht erhältlich. Dieser Preis galt bereits im Jahr 2003, als der damalige Ministerpräsident Thaksin Shinawatra den Krieg gegen Drogen ausrief, berichtet die „Bangkok Post“.

Aus den Drogenküchen jenseits der Grenze in Laos und Myanmar kommen immer wieder neue Produkte in hoher Zahl auf den Markt. Eine Task Force der Armee beschlagnahmte jetzt in der Provinz Chiang Rai 1,7 Millionen Yaba-Pillen mit einem Adler als Logo. Die Armee sieht das neue Logo als Beweis, dass im benachbarten Myanmar, im Wa-Staat, eine neue Produktionsstätte ihre Arbeit aufgenommen hat. Der Wa-Staat wird als Land beschrieben, das von Drogenhändlern regiert wird.