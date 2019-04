Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

PHUKET: Das Wasserwerk hat erneut an die Bevölkerung appelliert, während der Trockenzeit Wasser zu sparen.

Das Wasser in den drei Reservoiren Bangward in Kathu, Bang Naew in Thalang und Klong Katha in Chalong nimmt nach Angaben des Leiters der Phuket Water Work Authority (PWA), Nopparat Maythaweekunchai, dramatisch ab, weil es lange Zeit nicht geregnet hat. „Wir brauchen die Zusammenarbeit jedes Einzelnen, um jeden Tropfen zu sparen“, sagte Nopparat „The Thaiger“. Besonders Bewohner in einigen Vororten beklagen sich über den niedrigen Druck oder dass sie zeitweise überhaupt kein Wasser erhalten..