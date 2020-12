BANGKOK: Am Freitag wurden im Zusammenhang mit thailändischen Frauen, die in der Grenzstadt Tachilek in Myanmar arbeiteten, drei neue lokale Covid-19-Fälle bestätigt - zwei in Myanmar infizierte Thais und eine Geschäftsfrau aus Singburi.

Bei den beiden neuen Fällen handelte es sich um Rückkehrerinnen aus Tachilek. Die Beamten haben bereits Personen, die in engem Kontakt mit den Frauen standen, ausfindig gemacht. Dr. Sophon Iamsirithaworn, Direktor der Abteilung für allgemeine übertragbare Krankheiten, rechnet mit weiteren infizierten Menschen.

Medienberichten zufolge besuchte die Frau aus Singburi vom 25. bis 28. November Chiang Rai aus geschäftlichen Gründen. Sie nahm am 28. November den Nok-Air-Flug DD8717 vom Flughafen Chiang Rai zum Bangkoker Airport Don Mueang. Zwei Frauen, die inzwischen positiv auf Covid-19 getestet wurden, befanden sich auf demselben Flug. Eine von ihnen lebt in Bangkok und die andere in der Provinz Phichit. Von Bangkok aus kehrte die Frau aus Singburi in ihre Fabrik in der Provinz Ang Thong und später zu ihrem Haus im benachbarten Singburi zurück. Am Freitag wurde sie positiv getestet.