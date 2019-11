Drei Rothemden zu vier Jahren Haft verurteilt

PATTAYA: Drei Mitglieder der United Front of Democracy against Dictatorship (UDD), die als Rothemden bezeichnet werden, wurden am Donnerstag vom Provinzgericht in Pattaya wegen der Beteiligung an den Demonstrationen während des ASEAN-Gipfels im April 2009 zu vier Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Verurteilt wurden Oberstleutnant Waipot Amornrat, Samroeng Prajamrua und Worachai Hema. Sie hatten mit weiteren Rothemden im Jahr 2009 den Protest gegen die Regierung unter Abhisit Vejjajiva angeführt. Rund 2.000 Rothemden durchbrachen damals die Polizeisperren um den Veranstaltungsort Royal Cliff Beach Resort. Sie forderten Abhisit auf, als Premierminister zurückzutreten. Die Teilnehmer des Gipfels mussten evakuiert werden. Mindestens acht Regierungschefs wurden per Helikopter in Sicherheit gebracht, darunter war Chinas Regierungschef Wen Jiabao.