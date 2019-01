Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

BANGKOK: Der Oberste Gerichtshof bestätigte am Donnerstag die einjährige Haft und die Geldstrafe in Höhe von 50.000 Baht gegen drei Politikern der Demokratischen Partei, weil sie die ehemalige Premierministerin Yingluck Shinawatra verleumdet hatten. Die Gefängnisstrafe wurde zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die drei hatten angedeutet, dass Yingluck Shinawatra eine Parlamentssitzung verlassen hatte, um in einem Hotel eine Affäre zu haben. Die Kommentare waren am 10. und 15. Februar 2012 in dem mit den Demokraten verbundenen Sender Bluesky gemacht worden. Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts und des erstinstanzlichen Strafgerichts. Die Richter entschieden, dass die Kommentare in der Fernsehsendung implizierten, Yingluck, verheiratet und Mutter eines Sohns, habe am 8. Februar 2012 eine Parlamentssitzung zugunsten einer Affäre mit einer Person im Four Seasons Hotel in Bangkok verlassen. Sie hatte ein geschäftliches Treffen mit einem Bauträger.