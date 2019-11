Von: Redaktion DER FARANG | 19.11.19

PATTAYA: Die Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Dasta), eine von der Regierung gebildete Agentur zur Förderung des Tourismus, hat drei neue Ausflugsziele für Urlauber entdeckt, die neben dem bizarren Nachtleben, Sonne und Meer in Pattaya authentische Gemeindeleben kennenlernen wollen.

Dasta-Generaldirektor Thaweebhong Wichaidit hofft, dass die neuen Reiseziele dazu beitragen werden, die Aufenthaltsdauer von Touristen in Pattaya auf durchschnittlich vier Tage pro Reise zu verlängern und mehr Einkommen für die Einheimischen zu generieren. Im Rahmen des PATA Destination Marketing Forum 2019 wird Dasta die drei Community-basierten Tourismusrouten vom 27. bis 29. November 250 Teilnehmern vorstellen, darunter Vertreter ausländischer Reiseagenturen.

Auf der ersten Route können Touristen die königlich initiierte Waldplantage Siri Charoenwat mit Dämmen und Salzablagerungen in Wildreservaten sowie die hundertjährige chinesische Gemeinde Ban Sak Ngaew kennenlernen, in der alte Holzhäuser und ein thailändisch-chinesischer Lebensstil erhalten geblieben sind. Die Gemeinde Sak Ngaew ist nur an Samstagen für Touristen geöffnet.

Die zweite Tour erkundet die traditionelle Lebensweise in einem Kokosnussgarten in der Takien-Tia-Gemeinde. Dazu gehören Kunsthandwerk wie die Herstellung von Puang Mahotara (traditionelle Blumensträuße aus buntem Papier) und das Falten von Pandanblättern zu Blumen. Die letzte Route führt zur thailändischen Landwirtschaft in der Gemeinde Nongprue und zu traditionellen Khon-Aufführungen in Nongpalai. Ausländer lernen traditionelle Reisanbauprozesse wie das Pflügen des Feldes, das Säen und Ernten während der Reisjahreszeit von Juni bis Dezember kennen. Nongpalai bietet thailändische, chinesische und islamische Kulturen.