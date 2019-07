Von: Björn Jahner | 09.07.19

PATTAYA: Ein Jahr dauerten die Bauarbeiten für das neue Drainagesystem am Dongtan Beach in Jomtien an, nun sind sie abgeschlossen.

In vier Bauphasen unterteilt, wurde im Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2019 auf 1.300 Metern Länge ein zeitgemäßes System zur Oberflächenentwässerung mit ansehnlichen, silbernen Lamellenrosten installiert. Bereits zuvor wurden Sammelrohre mit einem Durchmesser von 100 Zentimetern drei Meter tief ins Erdreich verlegt, in denen das Regenwasser gesammelt wird. Mit der vorherrschenden Regenzeit erfolgte pünktlich nach Fertigstellung auch gleich die erfolgreiche Generalprobe.