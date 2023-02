Diskussion um Legalisierung von E-Zigaretten

Von: Björn Jahner | 13.02.23

BANGKOK: In den thailändischen sozialen Medien häufen sich die Forderungen nach einer Legalisierung elektronischer Zigaretten, darunter auch die des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra und des Ministers für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Chaiwut Thanakamanusorn, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Matichon.

Die Frage der Legalisierung von E-Zigaretten wurde zu einem heißen Diskussionsthema, nachdem die taiwanesische Schauspielerin An Yu-Qing, deren englischer Name Charlene An ist, die Polizei von Huai Khwang beschuldigte, während ihres Neujahrsurlaubs 27.000 Baht an einem Kontrollpunkt erpresst zu haben, weil sie E-Zigaretten besessen hatte.

Der frühere Premierminister Thaksin, der de facto als Führer der Pheu-Thai-Partei gilt, sagte: „Die Strafe für den Besitz von E-Zigaretten beträgt sieben Jahre Gefängnis, aber Kinder dürfen Marihuana rauchen, welche Logik steckt dahinter? Kann mir das jemand beantworten?“

„Führt das Dampfen zum Tod von Menschen? Führt es dazu, dass Menschen in der Nähe sterben? Dafür gibt es keine Beweise, aber was E-Zigaretten tun, ist, die Interessen der Tabakkonzerne zu untergraben.“

DES-Minister Chaiwut, der stellvertretender Vorsitzender der Palang-Pracharat-Partei ist, rief unverblümt dazu auf, „mit der Überheblichkeit aufzuhören“ und ist bereit, sich für die Legalisierung von E-Zigaretten als Politik seiner Partei einzusetzen.

Der ehemalige Abgeordnete Chuwit Kamolwisit, der sich derzeit stark auf die Aufdeckung von Korruption konzentriert, sagte, dass die Ursache für Erpressung darin liege, dass E-Zigaretten in Thailand immer noch illegal seien.

Er fügte hinzu, dass er bereit sei, eine Änderung der Gesetze über Einfuhr, Kauf und Verkauf von E-Zigaretten zu empfehlen, um Schlupflöcher zu schließen, denn wenn alles transparent sei, würde die Regierung Einnahmen aus diesem Produkt erzielen.

Sombat Boonngam-anong, ein politischer Aktivist, der als „Bor Kor Lai Chud“ bekannt ist, twitterte, dass „E-Zigaretten für illegal erklärt wurden, nachdem der Nationale Rat für Frieden und Ordnung die Macht übernommen und Maßnahmen zur Organisation der Gesellschaft angekündigt hatte“.

„Sie haben gesehen, dass die Menschen im Nahen Osten Wasserpfeife rauchen, und das ist ähnlich wie Marihuana, und das hat sich dann auf E-Zigaretten übertragen. Aber jetzt ist Marihuana legal, während E-Zigaretten es nicht sind.“