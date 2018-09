Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA20/2018, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Essen ist sanuk! Wer Thailand und seine Menschen kennt, der weiß: Die Einheimischen essen ständig und wenn sie nicht gerade essen, dann reden sie davon, was sie gegessen haben oder als Nächstes essen werden. Wer kann es ihnen verübeln? Die Thai-Küche hält für jeden Geschmack einen Leckerbissen bereit und wird für ihre Vielfältigkeit geschätzt. Kein Wunder also, dass Essen der Bevölkerung nicht nur der Nahrungsaufnahme dient, sondern „sanuk“, zu Deutsch „Spaß“, ist. Sie können sicher sein: In der neuen Ausgabe gibt es ordentlich was auf die Geschmacksknospen!

Nur noch wenige Tage und dann ist es soweit! Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist mit der MotoGP die Königsklasse des Motorradrennsports zu Gast in Thailand und wird vom 5. bis 7. Oktober Buriram im Nordosten des Landes ein Wochenende lang in das Motorsport-Mekka des Landes verwandeln. Erfahren Sie alles, was sie zu dem Rennspektakel wissen müssen.

Beinahe die Hälfte aller thailändischen Mönche sind übergewichtig. Schuld daran sind vor allem fettige Mahlzeiten und gezuckerte Getränke, die sie gespendet bekommen. Wir berichten, mit welchen Plänen die Regierung dem Gesundheitsproblem entgegenwirken will.

An der neuen Promenade am Dongtan Beach wird, von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, gearbeitet. Nachdem der Bauabschnitt von der Polizeibox an der Ecke Thrappraya-/ Beach Road bis zum Avalon Resort bereits fertiggestellt ist, befindet sich derzeit der nachfolgende Abschnitt bis zur Seenotrettungsstation gegenüber des Aqua Park im Bau. Autor Khun Ten hat sich auf der Baustelle umgeschaut und berichtet vom Fortschritt.

Im Buddhismus ist es üblich, dass verstorbene Angehörige verbrannt werden. Jetzt haben einige Tempel in Bangkok ein neues Geschäftsfeld entdeckt: Hunde und andere Haustiere. Wer Geld hat, lässt sich das einiges kosten. Wir haben den Abschied vom Hund mit Buddha begleitet.

Sie sind grell, Dreckschleudern und alles andere als bequem. Trotzdem sind die Jeepney-Kleinbusse auf den Philippinen Kult. Jetzt will die Regierung die älteren Exemplare aus dem Verkehr ziehen. Die Redaktion verfolgt die Frage: Ist das der Anfang vom Ende?

Seit wenigen Wochen wird freitags und samstags der Fischereipier Saphan Pla in Hua Hin in eine einladende Walking Street verwandelt. Unser hungriger Redaktionsleiter Björn Jahner hat für Sie über dem Meer gespeist und berichtet vom Gebotenen.

Die Behörden auf Phuket erhöhen die Sicherheitsvorkehrungen an 24 Häfen der Insel als Antwort auf das verheerende „Phoenix“-Bootsunglück vor zwei Monaten mit 47 Toten. Wir informieren Sie, mit welchen Änderungen Bootspassagiere auf dem beliebten Eiland fortan rechnen müssen.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem die Frage, wie man sich als Ausländer im Falle einer polizeilichen Festnahme verhalten soll sowie gefährliche Schönheiten im Discovery Garden in Pattaya.

