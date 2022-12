Jahreswechsel unter Palmen – Für einen energiegeladenen Start ins neue Jahr gibt es kaum etwas Besseres, als ein Silvesterurlaub unter der Sonne Thailands. Am besten an einen Ort mit einem tollen Ambiente zum Feiern und einem spektakulären Silvesterfeuerwerk – ob sinnlich am Strand, gesellig in den lebhaften Touristengebieten oder in der quirligen Hauptstadt Bangkok. Eine Übersicht zu den besten Countdown-Veranstaltungen in Thailand.

Das Jahr 2022 im Rückblick – Zugegeben, es war schon ein verdammt verrücktes Jahr 2022, angefangen von den strengen Corona-Reisebeschränkungen bis hin zur Rückkehr in die Normalität nach dem Ende der Pandemie. Freuen Sie sich auf einen informativen und unterhaltsamen Thailand-Jahresrückblick, der alle wichtigsten und skurrilsten Meldungen der vergangenen 12 Monate umfasst und sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausgabe schlängelt!

Wegweisende Demenz-Betreuung in Chiang Mai – VivoCare in Chiang Mai hat sich darauf spezialisiert für Gäste mit unterschiedlichsten Demenzformen und Intensitäten zu sorgen. Wir stellen Ihnen die Alternative zum Pflegeheim in der Heimat vor.

Vogelspinne gefällig? – Die asiatische Küche ist oft betörend und köstlich – aber manchmal gehört Mut dazu. In Kambodscha gelten gebratene Vogelspinnen in pikanter Sauce als Delikatesse. Die Tradition, solche Krabbeltiere zu essen, hat mit der düsteren Historie des Landes zu tun…

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Leder für mobile Träume „made in Rayong“ – Am 16. Dezember 2022 veranstaltete das geschäftige The Bikers Café Thailand in Sattahip seinen letzten fahrzeugbezogenen Event für dieses Jahr, – und zwar eine interessante Exkursion zur Produktionsstätte des deutschen Unternehmens Bader Asia Company Limited in Ban Chang in der Ostküstenprovinz Rayong. Ein Rückblick.

Wann ist Weihnachten? – fragt Pastoralreferentin Beate Czabaun von der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok/ Thailand und präsentiert der Leserschaft ihre Gedanken zum Weihnachtsfest.

Für Chinesen beginnt das Jahr des Hasen – Zum Ausschneiden und Aufbewahren veröffentlicht DER FARANG die thailändischen Feiertage im Jahr 2023. Sie haben auch für Ausländer Bedeutung, die in Nachbarländern ein Visum beantragen wollen. Thailändische Konsulate und Botschaften haben in der Regel an diesen Tagen geschlossen, zudem an Feiertagen des jeweiligen Landes.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews aus allen Landesteilen, Hans Fritschis Gartengeschichten und die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA26/2022 erscheint am Freitag, 23. Dezember 2022