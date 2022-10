Lichterzauber an Loy Krathong – Immer in der Vollmondnacht des zwölften Mondmonats wird in Thailand Loy Krathong gefeiert, in diesem Jahr am Dienstag, 8. November. Ein festes Ritual des Lichterfestes ist das Zuwasserlassen lotusförmiger Schiffchen aus Bananenblättern („Krathongs“), mit denen die Flussgöttin Mae Khongkha geehrt wird. Die Feierlichkeiten markieren auch den Auftakt zur kühlen Jahreszeit, in der landesweit eine ganze Reihe an Festivals stattfinden, die ein unvergessliches Urlaubserlebnis sind.

Kindersärge und weiße Rosen – Der blutige Angriff auf eine Kindertagesstätte im Nordosten von Thailand mit 37 Todesopfern hat das Land in tiefe Trauer gestürzt und Diskussionen über die geltenden Waffengesetze ausgelöst. Die Flaggen in dem südostasiatischen Land wehten am 7. Oktober auf halbmast, auch die deutsche Botschaft in Bangkok trug Trauerbeflaggung. Das Massaker ist eine der schlimmsten Gewalttaten in der jüngeren Geschichte des Königreichs. Eine Zusammenfassung.

Badespaß in bekannten Filmwelten – Vor den Toren Pattayas wurde am 12. Oktober 2022 der Wasserpark „Columbia Pictures Aquaverse“ eröffnet. Der weltweit erste Filmthemenwasserpark von Columbia Pictures befindet sich in der Gegend von Bang Saray, nur 20 Minuten von Pattaya-City entfernt. Ein Blick auf das Gebotene.

Zeitgenössische Kunst in faszinierender Umgebung – Das mit Spannung erwartete Festival für zeitgenössische Kunst zeigt vier Monate lang Werke von 73 einheimischen und internationalen Künstlern an 10 kulturellen und historischen Orten in Bangkok sowie online. Die diesjährigen Programmhöhepunkte.

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Rauschende Feste im ganzen Land – Zum Ende der regnerischen Monsunzeit und Übergang in die kühle Jahreszeit, die vor allem in den nördlichen Provinzen des Landes am ausgeprägtesten ist, werden in Thailand auch dieses Jahr wieder einzigartige Festivals veranstaltet, wenn die Temperaturen gemäßigt sind und sich die Natur in voller Blütenpracht präsentiert. Eine Übersicht auf drei Seiten!

Carabao rocken am Pak Nam Pran Beach – Von Donnerstag, 17. November bis Freitag, 25. November 2022 wird am Strand in Pak Nam Pran im Bezirk Pranburi nahe Hua Hin das „Lom Wong Mun Music Festival“ veranstaltet, auf dem einige der bekanntesten thailändischen Künstler auftreten werden, u.a. Carabao.

Müllsammeln auf dem Meeresboden – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt Touristen zur Teilnahme an der Veranstaltung „Go Green Active“ ein, einem Weltrekordtauchen, das vom 18. bis 20. November 2022 am weltbekannten Patong Beach in Phuket stattfindet und ein offizieller Guinness-Weltrekordversuch ist. Neugierig?

Thailand zum drittbesten Land der Welt gekürt – Thailand wurde von den Lesern des Condé Nast Traveler unter die Top 3 der besten Länder der Welt gewählt. Zu den Auszeichnungen für das Königreich bei den „Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2022“ gehören auch Bangkok auf Platz 4 der „Liste der besten Städte der Welt“ und das Chiva-Som auf Platz 1 der „Liste der besten Spas der Welt“.

Weitere Themen der neuen Ausgabe: Der Mann, der aus dem 3D-Drucker kam – der neue Thailand-Roman von Max Claro, Zweimal Hibiskus und einmal rosa Pfeffer in Hans Fritschis „Discovery Garden Pattaya“, der nächste Teil des Thailand-Fortsetzungsromans von Wolfgang Rill Alle lieben Mr John sowie Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, interessante Reisenews und Events in Bangkok und Pattaya.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA22/2022 erscheint am Freitag, 21. Oktober 2022