Biker-Mekka Pattaya – Unzählige Harley-Motorräder schmückten am zweiten Februarwochenende die Straßen Pattayas und verwandelten die Touristenmetropole drei Tage lang in das Biker-Mekka Thailands. Die Burapa Bike Week meldete sich nach der Corona-Pause zurück und sorgte für Harley-Lifestyle an der Ostküste des Landes. Die Parade, an welcher mehr als 400 Motorradfahrer auf ihren schweren Maschinen teilnahmen, war der Höhepunkt der 26. Auflage des Kult-Festivals. Impressionen von einem rauschenden Fest.

Betelnussinsel ein Vorbild für grünen Tourismus – Die Insel Koh Mak in der Provinz Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand wird nach Aussage von Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn als Vorbild für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus im Rahmen des sogenannten „Bio-Circular-Green“-Wirtschaftsmodells (BCG) dienen, nachdem sie international als grünes Reiseziel anerkannt wurde.

Der Rubel rollt am Wongamat Beach – Seit Ende November vergangenen Jahres wird Pattaya von überwiegend jungen Russen überrannt, die nicht als Kanonenfutter im Krieg gegen die Ukraine enden möchten. Dies kann man vor allem in Naklua, im Norden des Stadtgebietes, spüren, wo seit drei Monaten (wieder) Russisch gesprochen wird.

Der Guide zu Bangkoks neuem Bahnhof – Diejenigen, die jetzt ihr Glück in Bangkoks riesigem neuen Transportknotenpunkt, dem Krung Thep Aphiwat Central Terminal, auch bekannt als Bang Sue Grand Station, versuchen, sollten sich einen hilfreichen, neuen Leitfaden auf ihr Smartphone laden, um sich in der verwirrenden Unermesslichkeit des Bahnhofs zurechtzufinden. Wir stellen Ihnen den Guide näher vor.

Die beste Zeit des Jahres in Nong Khai – Jetzt ist gerade die beste, schönste Zeit in Nong Khai. Die Temperaturen sind noch moderat und quasi ideal für Radtouren dem mächtigen Mekong entlang oder durch üppig grüne Reis- und Maisfelder, berichtet Hans Fritschi im neuesten teil der „Gartengeschichten“.

Kein Weg zurück – Vor zwei Jahren putscht sich die Junta in Myanmar an die Macht. Alle Fortschritte dahin – die zaghafte Öffnung für die Welt vorbei. Das Grauen, das die Junta verbreitet, wird wegen anderer Krisen oft vergessen. Eindrücke aus einem Flüchtlingscamp im Dschungel.

