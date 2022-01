Mit dem Seekajak Phang Nga entdecken – Thailands Phang-Nga-Bucht ist mit atemberaubenden Kalksteinformationen gesegnet, die steil aus dem smaragdgrünen Wasser in den Himmel ragen und auch schon schon in Hollywood als „James-Bond-Felsen“ Karriere gemacht haben. Am Besten lässt sich die natürliche Schönheit der Andamanensee-Provinz vom Wasser aus bestaunen, z. B. auf einer geführten Kajak-Tour mit der lebenden Legende John Gray.

Wiederaufnahme von „Test & Go“ – Urlauber, die den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben, können ab dem 1. Februar wieder quarantänefrei nach Thailand einreisen. Das vor einem Monat aus Angst vor einer Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus ausgesetzte „Test & Go“-Modell werde zu Monatsanfang wieder eingeführt, teilte das Covid-Krisenzentrum CCSA nach einer Sitzung in Bangkok mit. Jedoch werden die Regeln leicht verschärft.

Pattayas deutsches Brauhaus besteht erste Feuerprobe – Es ist derzeit das Stadtgespräch schlechthin: Thomas Seeland, Besitzer und Seele des Bramburi Restaurants in Naklua, eröffnet voraussichtlich im März dieses Jahres mit der Seeland Brewery an der Thappraya Road in Jomtien ein deutsches Brauhaus – und trotzt damit den Unsicherheiten der anhaltenden Covid-19-Pandemie.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe illustre Nachrichtensplitter aus der thailändischen Hauptstadt zu ausgewählten Schlagzeilen des Monats.

Willkommen in der Welt des Grillens – Häfele Thailand befindet sich auf Expansionskurs und präsentiert sich im neuen Häfele Design Studio Pattaya größer und besser als je zuvor. Neben dem gewohnten Häfele-Sortiment wird in dem neuen Showroom das größte BBQ-Angebot Pattayas präsentiert sowie ein innovatives Licht-Studio und eine Beleuchtungsausstellung mit Produkten aller deutscher Hersteller– alles unter einem Dach!

Wellness Sandbox Hua Hin – Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat ihren Plan vorgestellt, um Hua Hin und das benachbarte Cha-am als „Sandbox“-Ziele für den Gesundheitstourismus zu entwickeln.

Solaranlage in drei Tagen auf dem Dach installiert – Erfahrungen mit einer innovativen sowie interessanten Technik sammelt Hans Fritschi in seinem Discovery Garden in Pattaya, der von der Installation von 36 Solarzellenpanels auf dem Dach seines Eigenheims berichtet.

Baustart des Patong-Tunnels im Jahr 2023 – Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird über den Bau eines Verkehrstunnels durch den Patong Hill diskutiert, dessen steile Straße Schauplatz hunderter schwerer Unfälle mit Todesfolge war. Bereits im nächsten Jahr soll der Plan nun tatsächlich umgesetzt werden!

Bangkok Airways fliegt wieder nach Phnom Penh – Thailands selbsternannte Boutique-Airline reagiert auf die Öffnung der Grenzen und fliegt ab sofort wieder die kambodschanische Hauptstadt an, in Vor-Corona-Zeiten eine profitable Route.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen wie Amerikas Appetit auf erste Silben, Ostafrikas Trauminsel Sansibar trotzt der Pandemie und Tode des Zen-Meisters Thich Nhat Hanh.



