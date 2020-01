Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA02/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Gōnghè xīnnián – frohes neues Jahr! Am Samstag, 25. Januar 2020 begrüßen Thais mit chinesischen Wurzeln feierlich das Jahr der Ratte. Das bemerkenswerteste chinesische Neujahrsfestival wird traditionell in Bangkoks Yaowarat Road ausgerichtet. Auch in Pattaya wird gefeiert: Auf der Strandpromenade in Pattaya Klang, im Lan-Pho-Park in Naklua und in der Walking Street. Zu den Höhepunkten zählen atemberaubende Drachen- und Löwentänze, chinesische Akrobatik, Musik und farbenfrohe Umzüge. Erfahren Sie, weshalb das Jahr der Ratte ein besonders glückverheißendes Jahr ist.

In ihren Kutten sehen sie martialisch aus und wenn sie auf ihren schweren Maschinen angeknattert kommen, könnte einem Angst und Bange werden: 10 Jahre ist es her, als einige Expats in Pattaya im Jahr 2009 den Motorradclub „Cobras MC“ gründeten. Bewusst distanzieren sich die Biker von sogenannten „1%“-Clubs und kriminellen Rockerbanden. Den Cobras geht es um die Liebe zum Motorradfahren im Kreis von Gleichgesinnten. Im FARANG laden sie alle Interessierten ein, gemeinsam am 7. Februar 2020 den 10. Geburtstag des Cobras MC zu feiern.

Seit fast neun Jahren dient das Begegnungszentrum Pattaya (BZ) in Naklua als ein Ort der Begegnung und des Austausches für deutschsprachige Urlauber und Residenten in Pattaya, ein Projekt, das in dieser Form in der Touristenmetropole wohl einmalig ist. Wir stellen unserer Leserschaft den neuen BZ-Leitungskreis und das Angebot näher vor.

Die Thailand-Edition des renommierten Restaurantführers Michelin Guide für das Jahr 2020 ist erschienen und hält gerade im Hinblick auf Bangkok so einige Überraschungen bereit. Wir stellen Ihnen 10 sorgsam ausgewählte Sternerestaurants in der thailändischen Kapitale vor.

Der Highway 131 von Chiang Mai nach Chiang Rai ist fertig und lädt geradezu ein zu spannenden Entdeckungstouren. Am Wegesrand gibt es einiges zu entdecken, wie den Wat Huay Pla Kang mit seiner überdimensionalen Guanyin.

Das Immigration-Büro in Phuket ist die einzige Filiale der Einwanderungsbehörde im Land, die über ein Drive-in verfügt. Ob 90-Tage-Meldung oder Wohnsitzbestätigung, kleinere Anliegen können hier bequem erledigt werden, ohne aus dem Auto aussteigen zu müssen. Wir haben für Sie den Praxistest gemacht.

Klotzen statt kleckern. So lässt sich die vergleichsweise junge, aber umso erfolgreichere Firmengeschichte von Sunshine International in Hua Hin auf den Punkt bringen. Seiner Vision, zum führenden Anbieter für Altersresidenzen in Thailand aufzusteigen, ist Gründer und Geschäftsführer Andrew Stocks ein Jahr nach dem letzten Interview ein großes Stück nähergekommen. Wir haben uns mit „Mr. Sunshine“ und seinem neuen deutschen General Manager Thomas Grüner über die Fortschritte unterhalten.

Von Chiang Khong in Thailand nach Luang Prabang in Laos kann man auf verschiedene Arten reisen. Eingequetscht in das öffentliche Slow Boot ab Huay Xay, nervenaufreibend und gefährlich mit dem Speedboot, oder bequem und beschaulich mit einem privaten komfortablen Slow Boat, zum Beispiel mit der der Nagi of Mekong. Begleiten Sie uns auf eine Flusskreuzfahrt.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt einheimische und ausländische Urlauber ein, das Talay Buadaeng („Meer der rosaroten Seerosen“) im Bezirk Kumphawapi der Nordostprovinz Udon Thani zu besuchen. Das Naturwunder wurde erst vor kurzem vom Tourismus entdeckt und trägt offiziell den Namen Nong Han Kumphawapi. Wir haben einen Ausflug in den Isaan unternommen, um das Meer der rosaroten Seerosen zu bestaunen.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Kostenfallen bei Auslandsüberweisungen nach Thailand, Valencia-Orangen im Discovery Garden, die anstehende Eröffnung des neuen deutschen Hauptstadtflughafens, Gesundheits-Check-up am Nachmittag im Bumrungrad Hospital in Bangkok und die Vorstellung eines unterhaltsamen neuen Thailand Reiseknigge.

Nicht vergessen: Wer sich über Altersresidenzen in Thailand informieren möchte, der sollte auf keinen Fall verpassen, am Sonntag, 19. Januar um 10.30 Uhr am nächsten Treffen des Pattaya City Expat Clubs im Holiday Inn Hotel, Executive Tower, Sitzungsraum (4. Stock), teilzunehmen. Andrew Stocks, Gründer und Geschäftsführer von Sunshine International, ist als Gastreferent eingeladen und wird über sein neuestes Altersresidenzen-Projekt in Pattaya informieren.

