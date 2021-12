Weihnachtszauber in Pattaya – Das zweite ereignisreiche Corona-Jahr neigt sich dem Ende entgegen und Thailand feiert nach fast zweijähriger Abriegelung das erste Mal wieder Weihnachten zusammen mit ausländischen Gästen. Auch wenn der christliche Ursprung des Festes bei den Einheimischen nahezu unbekannt ist, müssen Urlauber und Residenten in Pattaya nicht auf ihr gewohntes Weihnachtsessen verzichten. Eine Übersicht zu den besten Festtagsgenüssen finden Sie in der neuen Ausgabe.

Das Jahr 2021 im Rückblick – Die zurückliegenden 12 Monate wird wohl kein Thailand-Resident so schnell vergessen. Auf die zweite folgte die dritte Corona-Welle und sorgte besonders in den Touristengebieten für Endzeitstimmung. Die Redaktion präsentiert ihren Leserinnen und Lesern einen Rückblick auf die wichtigsten Geschehnissen des zweiten Corona-Jahres in Thailand.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte – getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit ausdrucksstarken Fotos aus Bangkok.

Weihnachten in Thailand: Eine Herausforderung – findet Pastor i. R. Wolfgang K. Leuschner von der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thailand des Begegnungszentrum Pattaya und präsentiert den Leserinnen und Lesern des Magazins DER FARANG seine Gedanken zum diesjährigen Weihnachtsfest.

Für Chinesen beginnt das Jahr des Tigers – Zum Ausschneiden und Aufbewahren präsentiert die Redaktion des Magazins DER FARANG ihrer Leserschaft auch in der diesjährigen Weihnachts- und Silvesterausgabe wieder eine praktische Übersicht zu den thailändischen Feiertagen im Jahr 2022 (2565). Sie haben auch für Ausländer Bedeutung, da thailändische Konsulate und Botschaften sowie Behörden, u.a. die Büros der Immigration, in der Regel an diesen Tagen geschlossen sind.

Kratom ist jetzt überall zu haben – Die Blätter des Kratom-Baums haben eine stimulierende Wirkung als Tee oder gekaut, berichtet unser Gartenkolumnist Hans Fritschi aus dem Discovery Garden Pattaya.

So klappt digitales Weihnachten mit der Familie – Ganz klar: Viele Menschen würden zu Weihnachten gerne dorthin fahren, wo ihre Wurzeln sind. Auf das Beisammensein mit Eltern und geliebten Familienangehörigen wollen sie nicht verzichten. Doch die Corona-Pandemielage erschwert diesen Wunsch – insbesondere für Expats und Residenten in Thailand, von denen viele wegen der sich zuspitzenden Omikron-Gefahr in ihren Heimatländern den geplanten Heimatbesuch über die Festtage ins neue Jahr verschoben haben. Doch wie kann man auch ohne Besuche Nähe entstehen lassen? Klappt das am Bildschirm?

Weihnachts- und Silvesterveranstaltungen in Thailand – Neben einer großen Übersicht zu Weihnachtsveranstaltungen in Pattaya enthält die neue Ausgabe FA26/2021 außerdem eine große Übersicht zu Events und Silvesterveranstaltungen in Bangkok, Pattaya und anderen Landesteilen.

Die Redaktion und das Team des Magazins DER FARANG wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr – bleiben Sie gesund.

