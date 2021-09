In Bangkok wurde ein Linienbus zu einer mobilen Impfstelle umgerüstet. Mit dem Impfbus soll sichergestellt werden, dass besonders ältere Menschen und andere Risikogruppen gegen Covid-19 geimpft werden. Er wird in den nächsten Wochen in der ganzen Stadt unterwegs sein. Verabreicht wird in dem ungewöhnlichen Impfmobil das Vakzin von AstraZeneca. Der Bus soll dazu beitragen, dass bis Ende Oktober 70 Prozent der Einwohner der Hauptstadt vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Thailand will ab Oktober wieder verstärkt Besucher ins Land locken und die derzeit in den meisten Landesteilen geltenden Quarantäneregeln für vollständig Geimpfte entschärfen. Eine Übersicht.

Das Kabinett hat ein neues Konjunktur- und Investitionsförderungspaket genehmigt. Es zielt auf die Anziehung wohlhabender und hochqualifizierter Ausländer zur Ankurbelung der Wirtschaft nach der Covid-19-Pendemie ab. Ein Ausblick.

Das zweite Corona-Jahr neigt sich dem Ende entgegen und auch in Pattaya setzen die Behörden alle Hebel in Bewegung, um die für die Wiedereröffnung des Seebads für ausländische Besucher vorgeschriebene Impfquote von 70 Prozent zu erreichen. Wurden im Oktober in Vor-Covid-Zeiten traditionell alle Vorbereitungen für die touristische Hochsaison getroffen, bereitet sich Pattayas Stadtverwaltung auf die Festivalsaison in Corona-Zeiten vor.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend enthält die neue Ausgabe eine Fotostrecke zu den wichtigsten Ereignissen der vergangenen 14 Tage.

Auch in der Tradition des Theravada-Buddhismus gibt es einen Gedenktag für die Verstorbenen: „Wan Sart“, auch „Sart Thai“ genannt. Der traditionelle Gedenktag für die Verstorbenen findet in Thailand am Neumond-Tag am Ende des zehnten Monats im thailändischen Mondkalender statt – dieses Jahr am Mittwoch, 6. Oktober.

Alle Behörden unter einem Dach in Hua Hin: Wir stellen Ihnen das neueröffnete Dienstleistungszentrum in der Bluport Hua Hin Resort Mall vor.

In Pattaya haben Grünpflanzen zur Raumverschönerung und -gestaltung Konjunktur. Davon kann man sich bei einem Besuch auf dem Blumenmarkt an der Sukhumvit Road in Naklua überzeugen, der jedes Wochenende schräg gegenüber vom Bangkok Hospital Pattaya veranstaltet wird. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind auf dem Wochenendmarkt für Pflanzen- und Gartenbedarf die Besucherzahlen spürbar gestiegen.

Neben interessanten Lokalnachrichten und Reisenews aus allen Regionen Thailands sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über Online-Unterricht für den Isaan-Dialekt, über Hans Fritschis Vorbereitungen für die Rückkehr nach Thailand, über Tierbeobachtung aus dem All, über die Currywurst-Gate- und Curry-Debatte sowie eine Filmkritik über den neunten des Horror-Franchise „Saw: Spiral“.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen!

Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 24. September 2021.

*** Hier geht es zum Download ***