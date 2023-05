Chao-Phraya-Perle Koh Kret – Milde lächelnd blickt die riesige Buddha-Statue des Wat Bang Chak über den Chao Phraya auf das gegenüberliegende Koh Kret. Die kleine Flussinsel des Volksstammes der Mon gehört zu den letzten touristischen Geheimtipps im Großraum Bangkok. Sie ist bekannt für ihre reiche Kultur, traditionelle Handwerkskunst und ruhige Atmosphäre.

Wind des Wandels in Thailand – Nach Jahren höchst konservativer Politik weht ein frischer Wind durch Thailand: Die pro-demokratische Opposition hat die Parlamentswahl haushoch gewonnen. Läuft alles nach Plan, wird ein 42-Jähriger neuer Regierungschef. Aber lässt die Altherrenriege des Militärs das zu?

Patriotismus aus dem Wok – Pad Thai erfreut sich bei westlichen Urlaubern in Thailand großer Beliebtheit, doch nur wenige kennen die faszinierende Geschichte dieses leckeren thailändischen Wok-Gerichts, das aus Nudeln, Fischsoße, Garnelen, Limetten und Gewürzen besteht. Obwohl es tief mit der thailändischen Kultur und Identität verwurzelt ist, geht Pad Thai nicht auf jahrhundertealte Familienrezepte zurück, sondern wurde vor etwa 80 Jahren von einem Diktator kreiert.

Immobilienpreise steigen in den Himmel – Die Nachfrage russischer und chinesischer Staatsangehöriger nach Pool-Villen und Eigentumswohnungen in Strandnähe in Pattaya ist so rapide gestiegen, dass die Habitat Group Co. Ltd., einer der führenden Bauträger in der Touristenmetropole, den Preis für seine Immobilien auf 10 bis 20 Millionen Baht erhöht hat. Eine Marktanalyse.

Das kostet ein privates Krankenhaus in Thailand – Eine bakterielle Infektion kann schnell dazu führen, dass man in einem Krankenhaus in Thailand behandelt werden muss. Unser Gastautor Silko Vogt berichtet von seiner Erfahrung im Bangkok Hospital Phuket.

Die Geister der Toten erwachen in Loei – Der Geisterglaube ist in Thailand tief verwurzelt. Eines der bekanntesten Geisterfeste im Königreich ist Phi Ta Khon. Das farbenfrohe und ausgelassene Fest im Bezirk Dan Sai in der Nordostprovinz Loei ist für ausländische Besucher ein ganz besonderes Erlebnis. Dieses Jahr finden die Feierlichkeiten vom 23. bis 25. Juni statt.

Höhenflüge der Architektur – Kuala Lumpur ist eine Boomtown, eine jener aufstrebenden asiatischen Metropolen, deren prächtige Skyline im ständigen Wandel ist. Auf die Hitliste der weltweiten Touristenziele rückte die Hauptstadt von Malaysia aber erst durch den Bau der Petronas Towers mit ihrer ikonischen Skybridge, die die beiden Türme im 41. Stock verbindet. Vor 25 Jahren wurden die beiden Wolkenkratzer mit einer Höhe von 452 Metern offiziell zum damals höchsten Gebäude der Welt erklärt – erstmals ging dieser Titel damit an ein Bauwerk außerhalb der USA. Nun greift „KL“, wie die Stadt im Volksmund genannt wird, wieder nach den Sternen.

