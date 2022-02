Digitale Nomaden haben Thailand entdeckt – Thailand zieht mit seinen Traumstränden, paradiesischen Inseln, wunderschöner Natur und schneller Internetanbindung immer mehr digitale Nomaden an, die ihre Aufenthaltsorte rund um den Globus nach anderen Kriterien auswählen, als Auswanderer oder Urlauber. Welche Kriterien für Menschen entscheidend sind, die digital von überall auf der Welt ihr Geld verdienen können, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

10-Jahres-Visum und Work Permit für Investoren – Thailand erhofft sich von dem neu eingeführten „Thailand Elite Card“-Programm, das u.a. eine Arbeitserlaubnis für finanzkräftige Ausländer beinhaltet, die Ankurbelung der Investitionen internationaler Fachkräfte.

Test & Go 2.0 – Was Reisende wissen müssen – Das Einreiseprogramm zur Befreiung von der Quarantänepflicht – „Test & Go“ – steht vor einer Reihe von Herausforderungen, nachdem seine kürzliche Wiedereinführung zunächst von der Tourismusbranche begrüßt wurde.

Einen Monat lang Rock, Pop und Hip-Hop am Strand – Die Stadtverwaltung Pattaya hat das Programm für die nächste Auflage des bei Inlandstouristen beliebten „Pattaya Music Festival“ bekanntgegeben, das an jedem Freitag und Samstag im März 2022 an mehreren Standorten im Stadtgebiet ausgerichtet wird.

Namensstreit in Thailands Kapitale – Das Office of the Royal Society (ORST) ist in die Kritik von Netizen geraten, weil die thailändische Hauptstadt zwischen dem weithin anerkannten Namen „Bangkok“ und dem offiziellen Namen „Krung Thep Maha Nakhon“ unterschieden werden soll. Krung Thep Maha Nakhon ist jedoch bereits seit 2001 der offizielle Name der thailändischen Hauptstadt.

Schweizer Erfolgsgeschichte in Chiang Mai – die Swiss Lanna Society feierte am 12. Februar 2022 ihr zehnjähriges Bestehen. Ein illustrer Rückblick.

Thailand kurios – Riesenechsen, die durch Bangkoks berühmtesten Park kriechen, kein Alkoholverkauf am Nachmittag und Kabelwirrwarr, wohin man schaut: In Thailand gibt es viel Kurioses. Die Zahlen 2565 und 555 spielen auch eine Rolle.

Neben informativen Nachrichten aus allen Landesteilen und nützlichen Reisenews beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen, darunter Streit ums „äu“ im Münchner Hofbräuhaus, Demenz bei jüngeren Menschen, Widersprüchliche Befunde bei Covid-19-Schnelltests, Nachlass regeln per Erbvertrag und 14-jähriges Jubiläum der Sprachschule Easy ABC Pattaya.

