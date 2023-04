Von: Björn Jahner | 30.04.23

Der Ramayana Water Park in Na-Jomtien ist der größte Wasserpark Thailands und erstreckt sich über 100 rai, was einer Größe von 700 Tennisplätzen entspricht. Foto: Ramayana Water Park

PATTAYA: Seit Wochen ächzt Pattaya unter der brütenden Sommerhitze. Ein Liegestuhl unterm Sonnenschirm, ein eiskaltes Getränk und ein Sprung ins kühle Nass sind wohl die beliebtesten Strategien gegen die derzeit extremen Temperaturen. Besonders cool abkühlen lässt es sich in Pattaya in gleich drei großen Wasserparks.

Wasserparks sind ein wichtiger Bestandteil der Tourismusindustrie, insbesondere in Ländern mit warmem Klima wie Thailand. Einer der beliebtesten Touristenorte für Wasseraktivitäten in Thailand ist Pattaya. Die Stadt ist für ihre wunderschönen Strände sowie breite Palette an Aktivitäten und Attraktionen weltbekannt. In Pattaya gibt es gleich mehrere Wasserparks, darunter Ramayana, Aquaverse und Pattaya Park. Nachfolgend werden wir einen Blick auf jeden dieser Wasserparks werfen und sehen, was sie für Touristen zu bieten haben.

Ramayana

Ramayana ist einer der größten Wasserparks in Südostasien und erstreckt sich über eine Fläche von 100 Hektar. Der Park ist in sieben verschiedene Bereiche unterteilt, die alle auf der thailändischen Geschichte und Kultur basieren. Zu den Attraktionen gehören unter anderem ein riesiger Wellenpool, ein Strömungskanal, verschiedene Wasserrutschen und ein Kinderbereich mit Wasserspielen. Der Park bietet auch eine Vielzahl von Restaurants, die lokale und internationale Küche anbieten, sowie ein Spa und eine Sauna. Ramayana ist ein großartiger Ort für Familien, die einen Tag voller Spaß und Entspannung genießen möchten. Infos: www.ramayanawaterpark.com.

Aquaverse

Aquaverse in Bang Saray ist Pattayas neuester Wasserpark und der erste Filmthemenwasserpark der Welt. Foto: Columbia Pictures Aquaverse

Columbia Pictures Aquaverse ist der neueste Wasserpark in Pattaya. Er umfasst Themenbereiche bekannter Filme wie Zombieland, Ghostbusters, Hotel Transylvania, Bad Boys und Jumanji. Die Ghostbusters-Zone bietet z.B. die Weltneuheit „Slimer Speed Racer“, eine actionreiche Wasserrutsche. Im „Zombieland“ warten mit „Zombie Chase“ und „Beast“ zwei High-Speed Rutschen auf die Besucher, letztere ist mit ihrem 18-Meter hohen freien Fall eine der höchsten Wasserattraktionen in Asien. Wer Entspannung sucht, findet sie im 335 Meter langen „Lazy River“, der sich durch den Park schlängelt. Infos: www.columbiapicturesaquaverse.com.

Pattaya Park

Der Pattaya Park liegt zentral am Jomtien Beach und ist besonders bei thailändischen Familien beliebt. Foto: Pattaya Park Beach Resort

Der Pattaya Park ist ein Wasser- und Freizeitpark in einem. Der älteste Wasserpark der Stadt bietet einen atemberaubenden Blick auf die Küste von Pattaya. Zu den Attraktionen gehören u.a. ein großer Wasserpark mit verschiedenen Rutschen und Pools, ein Freizeitpark mit Fahrgeschäften und eine Aussichtsplattform mit einem Skywalk und einem Skyjump. Der Park bietet auch eine Vielzahl von Restaurants und Shops, sowie eine Showbühne mit täglichen Live-Auftritten. Auch wenn der Park bereits etwas in die Jahre gekommen ist, zieht er viele Familien an, da der Eintrittspreis niedriger ist als in den neuen Mega-Wasserparks. Infos: www.pattayapark.com.