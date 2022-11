DFB-Elf holt ersten Punkt

BERLIN: Aufatmen im DFB-Lager. Die deutsche Nationalmannschaft rettet mit einem Unentschieden gegen Spanien ihre Chance aufs Achtelfinale. Costa Rica und Marokko überraschen die Favoriten Japan und Belgien.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem 1:1 gegen Mitfavorit Spanien ihre Chance auf einen Einzug ins WM-Achtelfinale bewahrt. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick konnte die zweite Niederlage bei der WM in Katar am Sonntag gerade noch verhindern. Joker Niclas Füllkrug von Werder Bremen rettete der DFB-Elf in der 83. Minute den verdienten Punkt. Atlético Madrid Stürmer Alvaro Morata hatte die Spanier zuvor in der 62. Minute in Führung gebracht.

Dank der unerwarteten Hilfe durch Costa Ricas Sieg gegen Japan zuvor hat das deutsche Team sein Schicksal fast wieder in der eigenen Hand. Gegen Costa Rica muss am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) unbedingt ein Sieg her. Gleichzeitig ist die DFB-Elf auf ein günstiges Ergebnis beim Duell der Spanier gegen Japan (20.00 Uhr/MagentaTV) angewiesen.

«Wir haben noch Luft nach oben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die nächste Runde zu erreichen. Wir brauchen jetzt nicht durchdrehen, es ist immer noch ein 1:1 und kein Sieg», sagte Füllkrug nach dem Unentschieden gegen Spanien.

Am Vormittag hatte Costa Rica überraschend gegen Japan gewonnen. Den Sieg in Al-Rajjan sicherte Keysher Fuller seinem Team mit dem Treffer in der 81. Minute. Es war die erste Chance für die Zentralamerikaner in einem schwachen Spiel, dass die Japaner über die gesamte Distanz dominierten, im Abschluss aber nicht konsequent genug waren.

Kanadas Star Alphonso Davies lief - trotz eines spektakulären Führungstreffers gegen Kroatien in der Gruppe F - mit gesenktem Kopf in die Kabine. Der Vize-Weltmeister besiegte die Eishockeynation am Sonntag nach Startschwierigkeiten dank des überragenden Hoffenheimers Andrej Kramaric noch mit 4:1. Während den Kroaten damit im letzten Gruppenspiel gegen Belgien am Donnerstag ein Punkt genügt, war der erste kanadische Treffer bei einer WM zu wenig - die Niederlage besiegelte das Aus für Kanada.

Für eine weitere Überraschung sorgte Marokko mit dem 2:0-Erfolg gegen Belgien. Die Treffer von Abdelhamid Sabiri (73. Minute) und Zakaria Aboukhlal (90.+2) eröffnen den Nordafrikanern die Möglichkeit, zum zweiten Mal nach 1986 in ein WM-Achtelfinale einzuziehen. Die Belgier hingegen müssen um die Qualifikation für die nächste Runde bangen. Im letzten Gruppenspiel trifft Marokko am Donnerstag auf Kanada.