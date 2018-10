SINGAPUR (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber startet am Montag mit einem Spiel gegen die Niederländerin Kiki Bertens in den Saisonabschluss der besten acht Tennis-Damen in Singapur.



In ihrer Auftaktpartie bei den WTA Finals (2. Spiel nach 13.30 Uhr) ist die neue Nummer zwei der Welt favorisiert. Die Weltranglisten-Neunte Bertens gilt als vermeintlich leichteste Gegnerin für Kerber in der Vorrunde. Den zuvor letzten Vergleich bei den French Open gewann die Kielerin 7:6, 7:6. In ihrer Vierergruppe muss die 30-Jährige mindestens Zweite werden, um ins Halbfinale einzuziehen.

Vor den WTA Finals hatte Kerber mit der Trennung von ihrem Trainer Wim Fissette überrascht. Die genauen Gründe für das Ende der Zusammenarbeit nach elf Monaten behielt die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin für sich.