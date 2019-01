Deutscher Rentner wurde um 5.900 Euro bestohlen

Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.19

PATTAYA: Zwei Zimmermädchen haben aus einem Apartment eines Deutschen über 200.000 Baht gestohlen.

Der 89 Jahre alte Eigentümer und seine 47-jährige thailändische Frau berichteten der Polizei, dass 5.900 Euro in der Zeit vom 3. bis 11. Januar aus der Wohnung im 25. Geschoss gestohlen wurden. Das Geld lag in einem Schrank zwischen Kleidern versteckt. Die Polizei wertere Überwachungskameras aus und kam den beiden Frauen, die im Condo als Reinigungskräfte arbeiten, auf die Spur. Laut Oberst Apichai Krobpetch, Chef der örtlichen Polizei, und Oberst Piyapong Ensarn als Leiter der Immigration Pattaya haben die 40 bzw. 55 Jahre alten Frauen den Diebstahl zugegeben. Sie wollen 2.000 Euro am 4. Januar und weitere 3.900 Euro am 11. Januar aus dem Apartment mitgenommen haben. Die beiden Frauen hatten die Banknoten in ihrer Unterkunft an der Soi Khao Talo versteckt.