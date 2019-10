Deutscher Rentner ertrinkt vor dem Jomtien-Strand

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.19

PATTAYA: Vor dem Jomtien-Strand ist am Dienstag ein 78 Jahre alter Deutscher im Meer ertrunken.

Die alarmierten Sanitäter der Stiftung Sawang Boriboon leiteten umgehend Herz-Lungen-Wiederbelebung ein. Doch vergeblich, der Rentner starb am Strand vor der Soi 5. Nach Angaben der Polizei soll eine Vorerkrankung zum Tod durch Ertrinken beigetragen haben. Für den Deutschen waren es die ersten Ferien in Pattaya, in dieser Woche wollte er die Heimreise antreten. Der Tourist soll mit vier Landsleuten nach Pattaya gekommen sein.