BANGKOK: Georg Schmidt, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand, möchte die wichtigsten Fragen von in Thailand lebenden Deutschen zu der bisher völlig unterschiedlich erfolgenden Registrierung von Ausländern für die Covid-19-Impfkampagne der thailändischen Regierung mit nachfolgenden Landsleutebrief beantworten:

„Liebe Landsleute, viele von Ihnen wenden sich in diesen Tagen mit Fragen zu Impfmöglichkeiten in Thailand und Deutschland an uns. Ich kann die Sorgen, die in diesen vielen Zuschriften zum Ausdruck kommen sehr gut verstehen und nehme sie sehr ernst. Wir setzen uns, gemeinsam mit anderen Botschaften, aus der Europäischen Union und darüber hinaus, seit Langem intensiv dafür ein, dass Ausländer in Thailand gleichberechtigt nach jeweiligem gesundheitlichem Risiko geimpft werden. Von den thailändischen Behörden haben wir wiederholt Zusagen zur Impfung von Ausländern – auch öffentlich – erhalten.

Die Erfahrung zeigt bislang aber leider, dass die Registrierung von Ausländern für die Impfungen innerhalb des Landes völlig unterschiedlich erfolgt. In vielen Fällen stellt es sich so dar, dass Ausländer schlechter gestellt sind. Dies schadet dem Ruf von Thailand und besorgt uns sehr. Wir setzen uns weiterhin mit Nachdruck sowohl alleine, als auch gemeinsam mit anderen Botschaften dafür ein, dass die thailändische Regierung sich im Rahmen der verfügbaren Impfstoffe im Lande an ihre Zusagen der Gleichbehandlung hält.

Die französische Botschaft hat jetzt angekündigt, in Zusammenarbeit mit privaten Krankenhäusern französischen Staatsangehörigen über 55 Jahren in Thailand ein Impfangebot gegen Covid-19 zu machen. Aus rechtlichen Gründen hat die deutsche Botschaft keine Möglichkeiten, Impfstoff oder Impfungen für alle deutschen Staatsangehörige anzubieten.

Die Bemühungen der Bundesregierung sind weiterhin darauf gerichtet, allen Menschen in Deutschland – unabhängig von ihrer Nationalität – ein Impfangebot machen zu können. Wir halten die Behörden in Deutschland aber über die Lage in Thailand – insbesondere die Schwierigkeiten bei den Impfmöglichkeiten für deutsche Staatsangehörige – auf dem Laufenden, damit Ihre Sorgen auch dort bekannt sind und in die Überlegungen mit einfließen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf diesem Wege auf die Möglichkeiten für eine Schutzimpfung gegen das SARS-Cov-2-Virus hinweisen, die für deutsche Staatsangehörige seit der Aufhebung der Priorisierung in Deutschland bestehen. Genauere Informationen dazu finden Sie hier. Derzeit ist eine Einreise von Thailand nach Deutschland weiterhin ohne Quarantäne möglich. Für vollständig Geimpfte ergeben sich durch die neuen „Sandkasten-Modelle“ neue Möglichkeiten, ohne Quarantäne wieder nach Thailand einzureisen. Wir wissen von vielen deutschen Staatsangehörigen, die diese Möglichkeit zum Schutze ihrer Gesundheit nutzen.

Mit freundlichen Grüßen,

Georg Schmidt"