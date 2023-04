BANGKOK: Der Hitzeindex wird am heutigen Sonntag (9. April 2023) vielerorts über 40 Grad Celsius betragen. Das Meteorologische Amt sagt Höchstwerte von 54 Grad Celsius in Krabi und 50,2 Grad Celsius in Bangkoks Bezirk Bang Na voraus.

Der Hitzeindex wird in Phetchabun 44,3°C, in Chonburi 43,2°C und im Bezirk Chok Chai in Nakhon Ratchasima 41,3°C betragen.

Das Ministerium erklärte, dass dieser Hitzeindex, der auch als „gefühlte Temperatur“ bezeichnet wird, ein gefährliches bis sehr gefährliches Niveau erreicht hat. Die Gesundheitsbehörden hatten am Samstag (8. April 2023) eine Gesundheitswarnung herausgegeben, als eine Hitzewelle über viele Provinzen hinwegfegte und die gefühlten Höchsttemperaturen erreichte.



Die „gefühlte Temperatur“ oder „scheinbare Temperatur“ gibt an, wie sich die Luft für den Menschen anfühlt. Sie ergibt sich aus der Kombination der Faktoren relative Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit. In warmen Klimazonen ist sie als „Hitzeindex“ bekannt, in kalten Klimazonen als „Windchill“ oder „Chill-Faktor“.

Das Ministerium warnte außerdem davor, dass im nördlichen Teil Thailands am Wochenende aufgrund einer Hochdruckfront, die vom Südchinesischen Meer heranzieht, Sommerstürme auftreten werden.

Die Stürme könnten sich am Sonntag über dem Norden, Nordosten, Osten und den zentralen Ebenen ereignen, hieß es.

Die Feuchtigkeit aus dem Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer wird durch das Hochdrucksystem auf das Festland gedrückt. Wenn sich diese mit heißer Luft vermischt, ist mit Regen und Hagel zu rechnen.

Am Sonntag werden 11 Provinzen im Norden, wie Mae Hong Son und Chiang Mai, 14 Provinzen in der Zentralebene, darunter der Großraum Bangkok, und vier Provinzen im Osten, darunter Nakhon Nayok, Prachin Buri, Chachoengsao und Chonburi, betroffen sein.