BÖBLINGEN (DE): Das Thai Food & Culture Festival, das größte Thai-Festival der Schweiz, überschreitet die Landesgrenzen und wird von Freitag, 31. August bis Sonntag, 2. September das erste Mal in Deutschland, in Böblingen, Unterer See, veranstaltet.

An rund 30 Marktständen wird authentisches Thai-Food angeboten, ein kulturelles Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung für Groß und Klein. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Öffnungszeiten:

Freitag, 16 bis 22 Uhr,

Samstag, 11 bis 22 Uhr,

Sonntag, 10 bis 19 Uhr.

DER FARANG auf dem Thai Food & Culture Festival Böblingen

Auch DER FARANG ist mit einem Medienstand auf dem ersten Thai Food & Culture Festival in Böblingen vertreten und freut sich, mit seiner Leserschaft in Deutschland in Kontakt zu treten. Im Gepäck haben die Zeitungsmacher aus Pattaya City sowohl die aktuelle Ausgabe sowie auch die seitenstarke Sonderausgabe FA17/2018 mit vielen informativen Reisethemen, Reportagen, Nachrichten und Tipps aus dem Land des Lächelns. Festivalbesuchern wird außerdem ein attraktives Überraschungsangebot offeriert, wenn sie am FARANG-Medienstand ein Abonnement für die Druck- oder Online-PDF-Ausgabe abschließen. Lassen Sie sich überraschen – wir sehen uns in Böblingen!.

Weitere Infos zum Festival finden Sie auf Facebook.