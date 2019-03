Von: Björn Jahner | 03.03.19

BANGKOK: Für Empörung unter Nutzern des Skytrain sorgte in den vergangenen Wochen die Erhebung privater Daten durch die Bangkok Mass Transit System (BTS), die von „Rabbit Card“-Inhabern seit dem 15. Februar bei der Aufladung ihrer Prepaidkarte die Offenlegung ihrer Ausweisnummer von ID-Card oder Reisepass, E-Mailadresse und Telefonnummer verlangt.

BTS begründete die neue Vorschrift mit einer Klausel aus dem 20 Jahre alten Anti-Geldwäsche-Gesetz. Da die Prepaidkarten für illegale Finanzaktivitäten verwendet werden könnten, sehe sich der Hochbahnbetreiber in der Pflicht, alle Karteninhaber zu registrieren. So können „Rabbit Cards“ auch für Einkäufe in einer Reihe von Geschäften und Restaurants als bargeldloses Zahlungsmittel und somit zur Geldwäsche eingesetzt werden. Kritiker stellen die Begründung des Skytrainbetreibers in Frage und verweisen auf das niedrige Auflade-Limit der Karte. Mit einer Begrenzung auf ein Maximalguthaben von 4.000 Baht, halten sie es für ziemlich unwahrscheinlich, dass sie als Werkzeug zur Geldwäsche missbraucht werden könnte. Zwar haben auch andere Anbieter von Prepaid-Zahlmitteln angekündigt, eine Registrierungspflicht einzuführen, unter anderem TrueMoney Wallet, jedoch handelt es sich hierbei um uneingeschränkte Debitkarten, mit denen unbegrenzt Einkäufe getätigt werden können. Die neue Vorschrift der BTS bringt auch Datenschutzaktivisten auf den Plan. Sie verweisen auf die schon bald in Kraft tretende neue Datenschutzgesetzgebung – Thailands erstes Gesetz seiner Art. Gemäß der neuen Richtlinie ist jegliche Verwendung oder Transaktion persönlicher Daten ohne Zustimmung des Dateninhabers verboten.