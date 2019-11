Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.19

BANGKOK: Deutschland ist für Thais zunehmend ein beliebtes Reiseziel.

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres trafen 58.342 Thais in Deutschland ein, im Jahresvergleich eine Zunahme um 7,7 Prozent. In 2018 kamen 99.000 Thailänder nach Deutschland, gegenüber 2017 ein Plus von 6 Prozent. Davon verbrachten 57 Prozent ihre Ferien in Deutschland, 32 Prozent waren auf Geschäftsreise und 11 Prozent gaben andere Gründe an. Diese Zahlen nannte Thomas Bareiss, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, bei seinem Besuch in Bangkok. Die Schweiz ist derzeit für Thais in Europa das beliebteste Reiseland, gefolgt von Frankreich und Deutschland. Die deutsche Regierung will verstärkt Thais für einen Urlaub zwischen Bodensee und der Ostseeküste umwerben. Denn sein Land, so Bareiss, habe viel zu bieten: jahrhundertealte Schlösser, eine reizvolle Landschaft, Berge und Flüsse sowie eine bunte Kulturszene. Die Reisebranche erwarte im Jahr 2030 über 121 Millionen Übernachtungen gegenüber derzeit 86 Millionen.