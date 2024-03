Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.24 | Überblick

Rentenabstimmungen in der Schweiz zu mehr Geld sowie späterem Start

BERN: Schweizer entscheiden bei einer Volksabstimmung an diesem Sonntag über zwei Rentenvorlagen: In einem Fall geht es darum, ob die staatliche Rentenkasse AHV eine 13. Rente pro Jahr auszahlen soll, im anderen um ein weiter steigendes Rentenalter. Die Initiative für eine 13. Rentenzahlung geht von den Gewerkschaften aus. Die zweite Initiative stammt von der Jungpartei der Liberalen. Sie möchten das Rentenalter an die Lebenserwartung anpassen.

Leverkusen kann Vorsprung auf FC Bayern weiter ausbauen

BERLIN: Nach dem nächsten Patzer von Verfolger FC Bayern München kann Spitzenreiter Bayer Leverkusen seinen Vorsprung in der Fußball-Bundesliga erneut vergrößern. Mit einem Sieg an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln hätte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zehn Spieltage vor Saisonende schon zehn Zähler Vorsprung auf die Bayern. Zum Abschluss des Spieltages empfängt die TSG Hoffenheim danach (17.30 Uhr/DAZN) Werder Bremen.

Rodeln in Sigulda: Bundestrainer Loch verabschiedet sich

SIGULDA: Beim Weltcup-Finale der Rennrodlerinnen und Rennrodler am Sonntag in Sigulda ist Norbert Loch letztmals für das deutsche Team als Cheftrainer verantwortlich. Der 61-Jährige hat mit seiner Mannschaft seit 2008 insgesamt 119 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen. In der letzten Saison-Entscheidung in Lettland geht es am Sonntag (12.30 Uhr) um Gesamtwertung in der Team-Staffel.