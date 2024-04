Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.24 | Überblick

Ukraine-Nachbarland Slowakei wählt neues Staatsoberhaupt

BRATISLAVA: Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sind am Samstag in der Slowakei aufgerufen, in einer Stichwahl ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini und dem liberalen Ex-Außenminister und Diplomaten Ivan Korcok erwarten.

Thüringer FDP stellt Kandidatenliste für Landtagswahl auf

WEIMAR: Die Thüringer FDP stellt die personellen Weichen für die Landtagswahl. Auf einem Parteitag in Weimar soll ab Samstag (10.00 Uhr) die Kandidatenliste nominiert werden. Spitzenkandidat soll Landesparteichef und Ex-Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich werden.

Bayer muss nach Berlin - BVB empfängt VfB zum Topspiel

BERLIN: Spitzenreiter Bayer Leverkusen kann seiner ersten deutschen Fußball-Meisterschaft mit einem Sieg am Samstag bei Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt näher kommen. Der zweitplatzierte FC Bayern ist zeitgleich bei Aufsteiger Heidenheim gefordert, hat vor dem 28. Spieltag aber schon 13 Punkte Rückstand auf Bayer. Im Topspiel zwischen dem Vierten Borussia Dortmund und dem Dritten VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) geht es um Punkte für die Qualifikation zur Champions League.

Verstappen Favorit in Formel-1-Qualifikation in Japan

SUZUKA: Weltmeister Max Verstappen geht als Favorit in die Qualifikation für das Formel-1-Rennen in Japan. Am Samstag (8.00 Uhr/Sky) kann der 26-jährige Niederländer im Red Bull die Voraussetzungen für seinen dritten Sieg in Suzuka nacheinander schaffen.