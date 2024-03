Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.03.24 | Überblick

Habeck setzt US-Reise in Chicago fort

CHICAGO: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) setzt seine US-Reise an diesem Samstag in Chicago fort. Der Bundeswirtschaftsminister will Vertreter dort ansässiger Unternehmen treffen und sich über industrie- und energiepolitische Themen austauschen. Chicago ist ein wichtiger Standort für deutsche Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten. Am Abend will Habeck sich wieder auf den Rückweg nach Deutschland machen.

Streik bei Lufthansa endet - Ausfälle am Morgen

FRANKFURT/MAIN: Die Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals sollen an diesem Samstag beendet werden. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, die nun mit Schichtbeginn um 7.10 Uhr enden soll. Die Abflugtafeln der Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München enthalten für den Samstagmorgen daher noch einige Annullierungen. Der Betrieb soll sich im Laufe des Vormittags normalisieren, sagte ein Unternehmenssprecher.

FC Bayern empfängt Mainz - Derby zwischen Gladbach und Köln

BERLIN: Für Bayern-Trainer Thomas Tuchel gibt es am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein Wiedersehen mit seinem früheren Club FSV Mainz 05. Der Rekordmeister empfängt den Tabellen-Vorletzten an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Münchner würden bei einem Sieg immer noch sieben Punkte hinter Bayer Leverkusen liegen. Der Spitzenreiter ist erst am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des Spieltages Gastgeber für den VfL Wolfsburg. Wie für die Mainzer geht es auch für den Tabellen-16. 1. FC Köln im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach am Samstag um Punkte gegen den Abstieg. Der Tabellen-Letzte Darmstadt 98 tritt bei RB Leipzig an, außerdem spielt am Nachmittag der FC Augsburg gegen den 1. FC Heidenheim. Im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) erwartet Werder Bremen dann Borussia Dortmund.

Formel 1 in Saudi-Arabien: Hält Verstappens Siegesserie?

DSCHIDDA: Weltmeister Max Verstappen peilt beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien am Samstag (18.00 Uhr) die Fortsetzung seiner Siegesserie an. Nach seinem Erfolg beim Auftakt in Bahrain in der Vorwoche hat der Red-Bull-Pilot saisonübergreifend bereits acht Grand Prix nacheinander gewonnen. Auf dem ultraschnellen Stadtkurs von Dschidda startet der Niederländer von der Pole Position.