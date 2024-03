Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.03.24 | Überblick

Verteidigungsausschuss berät mit Pistorius über Taurus-Lauschangriff

BERLIN: Der Verteidigungsausschuss des Bundestags berät am Montag (17.00 Uhr) in einer Sondersitzung über die russische Abhöraktion gegen Offiziere der Luftwaffe. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird zu der Sitzung erwartet. Hintergrund ist ein von Russland veröffentlichter Mitschnitt eines Gesprächs hoher deutscher Luftwaffen-Offiziere, in dem diese Einsatzszenarien für den Fall erörtern, dass der deutsche Marschflugkörper Taurus doch noch an die Ukraine geliefert würde.

Oscars werden vergeben - Großes Staraufgebot erwartet

LOS ANGELES: Die Filmbranche fiebert der 96. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit/00.00 MEZ in der Nacht zum Montag) in Hollywood entgegen. Mit 13 Nominierungen ist der Film «Oppenheimer» der diesjährige Oscar-Favorit, elf Nominierungen erhielt die groteske Komödie «Poor Things», zehn Gewinnchancen hat «Killers of the Flower Moon» vor «Barbie» mit acht Anwartschaften. Schauspielerin Sandra Hüller und die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Çatak sind im Oscar-Rennen.

Unionsspitze will Programm für Europawahl beschließen

BERLIN: Die Spitzen von CDU und CSU wollen an diesem Montag (10.00 Uhr) bei einer Sitzung der Präsidien beider Parteien in Berlin das gemeinsame Programm für die Europawahl am 9. Juni verabschieden. Am Treffen in der CDU-Zentrale nehmen neben den Parteichefs Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europarlament, Manfred Weber (CSU), teil. Im Anschluss wollten alle vier Politiker die Öffentlichkeit informieren.

Ärzte treten an 23 Unikliniken in den Warnstreik

BERLIN: Wegen eines Ärzte-Warnstreiks müssen sich Patientinnen und Patienten am Montag in mehreren Bundesländern auf längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte an 23 Unikliniken aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind unter anderem die Unikliniken Heidelberg, Jena, Köln, Düsseldorf und Greifswald. Bei Kundgebungen wollen die Streikenden auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

Klimagruppe letzte Generation kündigt neues Konzept an

BERLIN: Die Klimagruppe Letzte Generation will am Montag (10.00 Uhr) über ihr weiteres Vorgehen informieren. «Ein neues Kapitel im Widerstand wird beginnen», kündigten die Klimademonstranten an. Die Letzte Generation fordere Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf, sich hinter den Inhalt einer Erklärung der Gruppe zu stellen, «in der es um die Klimakatastrophe, die unhaltbare soziale Ungleichheit und die Gefährdung unserer Demokratie geht», hieß es in der Ankündigung. Dafür will sich Sprecherin Clara Hinrichs mit Wissenschaftlern vor dem Schloss Bellevue aufstellen, dem Amtssitz Steinmeiers.

Verhandlungen über Autonomie für Korsika gehen in entscheidende Phase

PARIS: In Frankreich gehen die Verhandlungen über Autonomie für die Mittelmeerinsel Korsika in eine entscheidende Phase. Innenminister Gérald Darmanin empfängt am Montagabend in Paris eine Delegation korsischer Politikerinnen und Politiker, um am Text für eine entsprechende Verfassungsreform zu arbeiten. Bei einem Treffen vor rund zwei Wochen hatte Darmanin sich optimistisch geäußert, auf gutem Weg hin zu einer Einigung zu sein.

Nationaler Volkskongress in China endet

PEKING: Chinas Nationaler Volkskongress endet an diesem Montag. Bei der einwöchigen Tagung des chinesischen Parlaments kommen alljährlich knapp 3000 Delegierte aus allen Landesteilen in der Großen Halle des Volkes in Peking zusammen. Nach der Schlusszeremonie wird der chinesische Premierminister erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten keine Pressekonferenz abhalten.

Mann filmt Brandopfer und stellt Video online - Prozess beginnt

FLENSBURG: Für die Online-Veröffentlichung von Videoaufnahmen mit verzweifelten Opfern, die vor einem gefährlichen Brand flüchten, muss sich ein 35-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Prozess wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Flensburg.

Verwahrloste Waldkinder: Prozess gegen Vater startet

MÖNCHENGLADBACH: Im Oktober 2020 entdeckten Polizisten in einem Wald bei Mönchengladbach drei verwahrloste Kinder, die dort mit ihren Eltern in einem Zelt hausten. An diesem Montag (09.30) beginnt vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach (NRW) der Prozess gegen den Vater der Kinder. Dem 50-Jährigen werden Misshandlung von Schutzbefohlenen und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen.

Gericht verkündet im Mordfall Neuschwanstein das Urteil

KEMPTEN: Im Prozess um die Gewalttat an zwei US-amerikanischen Neuschwanstein-Besucherinnen will das Landgericht Kempten am Montag (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben für den angeklagten 31-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Der ebenfalls aus den USA stammende Mann hatte in dem Prozess die ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt. Nach dem Angriff des Mannes auf die zwei Frauen war eine 21-Jährige im Krankenhaus gestorben, ihre ein Jahr ältere Begleiterin wurde erheblich verletzt.

Aufsichtsrat berät in Sondersitzung über Berlinale

BERLIN: Der Aufsichtsrat der Internationalen Filmfestspiele befasst sich an diesem Montag (19.00 Uhr) in einer Sondersitzung mit der umstrittenen Berlinale-Gala. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat das Gremium als Aufsichtsratsvorsitzende der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) einberufen, wozu auch die Berlinale gehört. Erwartet wird auch die Festivalleitung. An der Spitze stehen aktuell noch Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, im April übernimmt Tricia Tuttle die Leitung.