Das bringt der Freitag

Scholz trifft sich mit Macron und Tusk in Berlin

BERLIN: Vor dem Hintergrund bilateraler Differenzen in der Ukraine- und Sicherheitspolitik kommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Freitag in Berlin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen (12.00 Uhr). Anschließend treten sie zusammen vor die Presse (14.00 Uhr) und treffen danach den neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Es ist das erste Gespräch auf Spitzenebene in diesem sogenannten Weimarer Dreieck seit Juni 2023.

Eine Abstimmung nur für Putin: Präsidentenwahl in Russland beginnt

MOSKAU: Überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine und von Manipulationsvorwürfen beginnt an diesem Freitag (Ortszeit) in Russland die viel kritisierte Präsidentenwahl. Kremlchef Wladimir Putin will sich mit dem auf drei Tage angesetzten Urnengang eine fünfte Amtszeit für die nächsten sechs Jahre sichern. Die Abstimmung in dem Riesenland mit seinen elf Zeitzonen läuft unter Ausschluss der Opposition und dauert bis Sonntagabend um 19.00 Uhr MEZ.

Wieder Flugausfälle wegen Warnstreiks des Sicherheitspersonals

BERLIN: Wegen weiterer Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals fallen in Deutschland am Freitag erneut Flüge aus. Mehrere tausend Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder an den Flughäfen Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig sowie Karlsruhe/Baden-Baden zur Teilnahme an den Warnstreiks aufgerufen. Ein bereits am Donnerstagmorgen begonnener Warnstreik am Flughafen München sollte am Freitagmorgen um 06.00 Uhr enden.

Protestcamp gegen Tesla-Autofabrik - Genehmigung läuft ab

GRÜNHEIDE: An diesem Freitag läuft die Genehmigung für ein Protestcamp im Wald nahe der Tesla-Autofabrik im brandenburgischen Grünheide ab. Die Versammlung sei aktuell bis 24.00 Uhr angemeldet und genehmigt, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Derzeit prüfe die Polizei als Versammlungsbehörde eine mögliche Verlängerung. Die Aktivisten der Initiative «Tesla stoppen» hatten eine Verlängerung der Versammlung bis zum 20. Mai beantragt.

Entscheidungen der Agrarministerkonferenz erwartet

ERFURT: Zum Abschluss der zweitägigen Frühjahreskonferenz der Agrarminister von Bund und Ländern werden an diesem Freitag (15.00 Uhr) Entscheidungen vor allem zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft erwartet. Die Bundesländer haben dazu 194 Vorschläge gemacht. Sie sollen nun vom Bund bewertet werden.

Bundesamt veröffentlicht Zahl der Firmenpleiten 2023

FRANKFURT/MAIN: Geschwächt von den Corona-Jahren, hohen Energiepreisen und gestiegenen Zinsen geraten immer mehr Firmen in Deutschland in Schieflage. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Freitag (08.00) die Zahl der Unternehmenspleiten 2023.

Urteil erwartet im Prozess gegen Ehemann - Anklage will lebenslang

AACHEN: Im Mordprozess gegen einen 42 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Aachen wird an diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes an seiner Ehefrau beantragt. Er soll vor mehr als sieben Jahren seine Ehefrau erwürgt haben, weil sie ihn verlassen wollte.

Strafprozess gegen Rapper Fat Comedy nach Angriff auf Oliver Pocher

DORTMUND: Vor dem Dortmunder Amtsgericht beginnt nach einer Attacke auf Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfs vor zwei Jahren an diesem Freitag (10.00 Uhr) ein Strafprozess gegen den Rapper Fat Comedy. Pocher ist Nebenkläger und soll als Zeuge aussagen. Dem Angeklagten wird vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll Pocher, der im März 2022 in der Westfalenhalle als Zuschauer einen Boxkampf verfolgt hatte, ins Gesicht geschlagen und damit unter anderem Höreinschränkungen ausgelöst haben.

Leipzig will an BVB vorbei - Köln braucht Punkte im Abstiegskampf

KÖLN: Im Rennen um die Champions-League-Plätze will RB Leipzig beim 1. FC Köln vorlegen. Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga sind die von Marco Rose trainierten Sachsen beim Abstiegskandidaten aus dem Rheinland an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) klarer Favorit. Mit einem Sieg kann Leipzig zumindest vorübergehend an Borussia Dortmund vorbeiziehen und auf Rang vier klettern. Die Kölner brauchen dagegen dringend Punkte gegen den Abstieg.

Doll startet in seinen letzten Biathlon-Sprint

CANMORE: Biathlet Benedikt Doll bestreitet beim Weltcup-Saisonfinale im kanadischen Canmore an diesem Freitag (17.40 Uhr/ZDF und Eurosport) das letzte Sprintrennen seiner Karriere. Der 33-Jährige hatte in dieser Saison bereits zwei Sprints gewonnen und könnte im Optimalfall sein 56. Podium im Weltcup sowie bei Großereignissen holen. Auch Johannes Kühn, Roman Rees, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow hoffen auf gute Ergebnisse und damit eine vielversprechende Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag.