Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.24 | Überblick

Pistorius verkündet neue Kommandostruktur der Bundeswehr

BERLIN: Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am Donnerstag (ab 12.30 Uhr) die neue Kommandostruktur der Bundeswehr vorstellen. Auf dem Tisch des SPD-Politikers liegen Arbeitspapiere, die ein neues und gemeinsames Operatives Führungskommando sowie vier Teilstreitkräfte vorsehen - Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum (CIR).

Nato feiert in Brüssel 75. Geburtstag

BRÜSSEL: Die Nato feiert an diesem Donnerstag in Brüssel ihr 75-jähriges Bestehen. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel wollen Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Außenminister der mittlerweile 32 Mitgliedstaaten an die Erfolge des Verteidigungsbündnisses erinnern und den Zusammenhalt beschwören. Zudem sind nach der Feier noch Arbeitssitzungen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und Vertretern der Indopazifik-Partnerstaaten Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea geplant.

Urteile im Prozess um Straßburger Weihnachtsmarktanschlag erwartet

PARIS: Im Prozess um den Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt im elsässischen Straßburg werden am Donnerstag die Urteile erwartet. Vor einem Pariser Schwurgericht müssen sich vier mutmaßliche Helfer des Täters verantworten, die bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben sollen. Bei dem Anschlag am 11. Dezember 2018 waren fünf Menschen getötet und elf weitere verletzt worden.

Tarifverhandlungen bei Lufthansa gehen weiter

FRANKFURT/MAIN: Nach der Einigung für das Bodenpersonal gehen bei Lufthansa die Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal in die nächste Runde. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hatte über Ostern auf einen weiteren Streik verzichtet. Sie verlangt für die rund 18.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa wie auch für deren 1000 Kollegen bei der Regionaltochter Cityline 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will die Gewerkschaft eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie höhere Zulagen erreichen.

Ex-Milliardär Benko vor Untersuchungsausschuss erwartet

WIEN: Wenige Wochen nach dem Zusammenbruch seines Immobilien-Imperiums soll der österreichische Ex-Milliardär René Benko am Donnerstag vor einem parlamentarischen Ausschuss in Wien aussagen. Der 46-Jährige ist als Zeuge vor dem sogenannten Cofag-Untersuchungsausschuss geladen.

Dreijährige erstickt: Mordprozess gegen Eltern beginnt

DUISBURG: Am Duisburger Landgericht beginnt am Donnerstag (8.30 Uhr) der Mordprozess gegen die Eltern eines dreijährigen Mädchens aus Dinslaken. Die 40-jährigen Angeklagten sollen ihre Tochter mehrere Tage lang in den Keller gesperrt, mit Klebeband gefesselt und zeitweise geknebelt haben. Das Kind ist laut Anklage am 1. Oktober vergangenen Jahres erstickt.

Eishockey-WM der Frauen beginnt für Deutschland gegen Dänemark

UTICA: Die deutschen Eishockeyspielerinnen starten an diesem Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/MagentaSport) in die Weltmeisterschaft. Gegnerinnen des Nationalteams im amerikanischen Utica sind die Däninnen.