Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.24 | Überblick

Auftakt der Haushaltsgespräche für 2025

BERLIN: Die Bundesregierung beginnt am Donnerstag mit den internen Verhandlungen über den Haushalt für das kommende Jahr. Erneut sind Gespräche mit harten Bandagen zu erwarten, denn bereits in der ersten Planung klafft ein Milliardenloch. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat bereits klargemacht, dass er keine Spielräume für zusätzliche Ausgabenwünsche sieht. Zum Auftakt setzt sich Lindners neuer Haushalts-Staatssekretär Wolf Reuter im Finanzministerium mit seinen Kollegen der anderen Ministerien zusammen. Der Bundeshaushalt für 2025 soll vor der im Juli beginnenden Sommerpause vom Kabinett beschlossen werden, bis dahin müssen sich die Ministerien also einig werden.

Ziel zweite Amtszeit: Von der Leyen stellt sich bei EVP-Kongress zur Wahl

BUKAREST: Ursula von der Leyen will sich an diesem Donnerstag zur Spitzenkandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission wählen lassen. Dass die 65-jährige CDU-Politikerin bei dem Parteikongress in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gewählt wird, gilt als sicher. Gegenkandidaten gibt es nicht. Zu der christlich-konservativen Parteienfamilie EVP gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia und Spaniens konservative Volkspartei PP. Auf dem Programm des Kongresses stehen auch Reden von CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder.

Neuer GDL-Streik im Personenverkehr steht bevor - Weiter Ungewissheit

BERLIN: Nach dem Start des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL im Güterverkehr trifft es ab dem frühen Donnerstagmorgen (2.00 Uhr) auch den Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Für 35 Stunden soll es dann erneut zu erheblichen Einschränkungen für Fahrgäste kommen. Am Freitag um 13.00 Uhr soll der Ausstand enden. Erst am Samstag soll das Bahn-Angebot wieder vollumfänglich laufen. Im Güterverkehr sollte der Streik bereits am Mittwoch um 18.00 Uhr beginnen und bis Freitag um 5.00 Uhr dauern. Die Ungewissheit auf der Schiene hört damit aber nicht auf. Weselsky hat verkündet, künftig deutlich weniger Vorlauf zwischen Streikankündigungen und -beginn zu lassen.

Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals führt zu vielen Flugausfällen

FRANKFURT/MAIN: Ein zweitägiger Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals wird am Donnerstag und Freitag zu zahlreichen Flugausfällen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem Ausstand aufgerufen. Er beginnt am Donnerstag um 4.00 Uhr und soll am Samstagmorgen um 7.10 Uhr enden. Beschäftigten der Lufthansa-Bereiche Technik, Logistik und Training wollten bereits am Mittwochabend die Arbeit niederlegen - dies ohne Folgen für Passagiere. Verdi will mit dem fünften Warnstreik in diesem Tarifkonflikt größere Zugeständnisse des Managements für rund 25.000 Beschäftigte des Bodenpersonals erzwingen. Auch bei den Verhandlungen mit den privaten Luftsicherheitsunternehmen geht es um rund 25.000 Leute.

EZB entscheidet über weiteren Kurs

FRANKFURT/MAIN: Inmitten wachsender Forderungen nach Zinssenkungen legt die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag ihren weiteren geldpolitischen Kurs fest. Allgemein wird erwartet, dass die Euro-Währungshüter die Leitzinsen im Euroraum vorerst unverändert lassen werden. Die Entscheidung wird am Nachmittag (14.15 Uhr) bekannt gegeben, eine halbe Stunde später äußert sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der EZB besorgen können, liegt derzeit bei 4,5 Prozent. Parken Geldhäuser Einlagen bei der Notenbank, erhalten sie dafür 4,0 Prozent Zinsen.

Habeck setzt US-Reise in Washington und New York fort

WASHINGTON: Vizekanzler Robert Habeck setzt an diesem Donnerstag seine Reise in die Vereinigten Staaten mit Gesprächen in Washington fort. In der US-Hauptstadt will der Grünen-Politiker unter anderem Finanzministerin Janet Yellen, Handelsministerin Gina Raimondo und Energieministerin Jennifer Granholm treffen. Auch eine Zusammenkunft mit den deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer ist geplant. Am Abend reist Habeck nach New York weiter. Themen der Reise sind nach Angaben seines Ministeriums aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen, insbesondere im Lichte der gegenwärtigen geopolitischen Krisen.

Lufthansa legt Zahlen vor - zwischen Streiks und Milliardengewinnen

FRANKFURT/MAIN: Wenn Lufthansa-Chef Carsten Spohr an diesem Donnerstag Bilanz zieht, werden vor der Tür am menschenleeren Flughafen Frankfurt Techniker und Check-In-Kräfte für mehr Geld demonstrieren. Mit der fünften Warnstreikwelle verlangen die Beschäftigten an etlichen Flughäfen einen größeren Anteil am Gewinn. Dieser soll operativ (bereinigtes Ebit) bei rund 2,7 Milliarden Euro liegen, hatte der MDax-Konzern angekündigt. Mit den Flugbegleitern hat sich zudem eine weitere Beschäftigtengruppe kurz vor dem wichtigen Ostergeschäft streikbereit gemacht. In einer am Mittwoch beendeten Urabstimmung stimmten mehr als 96 Prozent für einen Arbeitskampf, wie die Kabinengewerkschaft Ufo berichtete. Ein Termin wurde noch nicht genannt. Doch Spohr hat noch weitere Baustellen neben den stockenden Tarifverhandlungen und Dauerstreiks. Erst vor wenigen Tagen hatte der Aufsichtsrat einen umfassenden Umbau des Vorstands angekündigt, in dem neben Spohr nur noch Personalchef Michael Niggemann verbleibt. Vier Manager gehen, drei neue kommen. Weiterhin in der Schwebe ist zudem die Zustimmung der EU zum Einstieg der Deutschen beim italienischen Staatsflieger Ita.

Merck legt Jahreszahlen vor - Wieder Wachstum 2024?

DARMSTADT: Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck legt am Donnerstag (7.00 Uhr) die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Nach einem Aufschwung in der Pandemie sind die Zeiten bei dem Hersteller rauer geworden - mit Folgen für die Beschäftigten. Während die Sonderkonjunktur rund um Corona-Impfstoffe in der Laborsparte vorüber ist, schwächelte zuletzt das Halbleitergeschäft. Außerdem gab es Rückschläge in der Pharmasparte.

Urteil in Missbrauchsprozess gegen Fußballtrainer erwartet

MÜNCHEN: Im Prozess um hundertfachen Missbrauch an jungen Fußballspielern wird am Donnerstag das Urteil gegen einen ehemaligen Trainer aus München erwartet. Mehr als 800 Missbrauchsfälle wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, 30 Opfer soll es geben. In mehr als 200 Fällen ist er auch wegen Vergewaltigung angeklagt, in vier Fällen wegen Kindesmissbrauchs, weil das Opfer jünger als 14 Jahre alt war. Dazu kommen Vorwürfe sexueller Übergriffe und vorsätzlicher Körperverletzung. Der frühere Cheftrainer und sportliche Leiter eines Vereins im Landkreis München soll die Teenager im Alter zwischen 13 und 19 Jahren bei angeblichen physiotherapeutischen Behandlungen missbraucht und in zahlreichen Fällen auch vergewaltigt haben.

Prostituierte soll verliebten Freier um Millionen betrogen haben

HEIDELBERG: Eine Prostituierte muss sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an vor dem Heidelberger Landgericht wegen millionenschweren Betrugs verantworten. Sie soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einem Freier Zuneigung vorgespielt und den vermögenden Mann dazu gebracht haben, ihr rund 1,8 Millionen Euro zu überlassen. Die heute 31-Jährige erzählte dem Mann demnach, sie habe hohe Schulden in ihrem Heimatland Bulgarien. Sie müsse das Geld dringend zurückbezahlen, sonst würden sie und ihre Familie Probleme bekommen. Bei Verurteilung wegen Betrugs drohen der Frau demnach bis zu zehn Jahre Haft.

Urteil nach tödlichem Schlag auf Fußballplatz erwartet

FRANKFURT/MAIN/BERLIN: Im Prozess um die tödliche Auseinandersetzung nach einem Jugendfußballturnier in Frankfurt/Main wird an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) das Urteil erwartet. Der 17-jährige Angeklagte muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor der 3. Großen Jugendkammer verantworten. Ein 15-Jähriger aus Berlin war nach einer Schlägerei im vergangenen Jahr seinen schweren Verletzungen erlegen. Am Pfingstmontag im vergangenen Jahr war es nach einem internationalen Fußballturnier in Frankfurt zu einer Schlägerei zwischen den Spielern der deutschen und französischen Mannschaft gekommen. Laut Anklage soll der damals 16-jährige Angeklagte den 15-jährigen Berliner gegen die Wange beziehungsweise den Hals geschlagen haben. Der Jugendliche brach daraufhin zusammen.

Zweiter Verhandlungstag im Sommermärchen-Prozess

FRANKFURT/MAIN: Im Sommermärchen-Prozess um drei ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes steht an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) der zweite Verhandlungstag vor dem Landgericht Frankfurt an. Dabei sollen sich die angeklagten früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt äußern. Im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 in Deutschland wird dem Trio Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.

Leverkusen und Freiburg in der Europa League gefordert

BAKU/FREIBURG: Bayer Leverkusen und der SC Freiburg spielen am Donnerstag um gute Ausgangspositionen für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Leverkusen hat in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel verloren, führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga mit deutlichem Vorsprung vor dem FC Bayern München an und ist im Achtelfinal-Hinspiel bei Karabach Agdam (18.45 Uhr/RTL+) klar favorisiert. Schon in der Gruppenphase traf die Werkself auf das Team aus Aserbaidschan und entschied beide Partien für sich. Auch für die Freiburger kommt es zu einem schnellen Wiedersehen. Die Badener sind im Duell mit West Ham United (21.00 Uhr/RTL) allerdings Außenseiter.

Mehrkampf-WM der Eisschnellläufer in Inzell - Fünf deutsche Starter

INZELL: Zum insgesamt zwölften Mal ist Inzell von diesem Donnerstag an Gastgeber für Weltmeisterschaften im Eisschnelllauf. Ohne den Topfavoriten Jordan Stolz aus den USA steht an den ersten beiden Tagen die Entscheidung im Sprint-Mehrkampf aus je zweimal 500 und 1000 Metern auf dem Programm. Der erst 19 Jahre Sechsfach-Weltmeister konzentriert sich auf den prestigeträchtigen großen Mehrkampf am Samstag und Sonntag, wo der Titelträger über Kurz-, Mittel- und Langstrecke ermittelt wird. Die insgesamt fünf deutschen Teilnehmer treten ohne die Aussicht auf Medaillen an.