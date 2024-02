Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.02.24 | Überblick

Bundeskanzler Scholz kommt nach Dresden

DRESDEN: Gut ein halbes Jahr vor der sächsischen Landtagswahl besucht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag Dresden. Am Vormittag ist er zunächst bei den Elbe Flugzeugwerken zu Gast. Das Unternehmen hat sich auf die Umrüstung von Passagier- auf Frachtmaschinen spezialisiert und ist dabei für Airlines in aller Welt im Einsatz.

Putin hält Rede an die Nation

MOSKAU: Kremlchef Wladimir Putin hält an diesem Donnerstag (10.00 Uhr MEZ) seine Rede zur Lage der Nation. Dabei dürfte er sich zwei Jahre nach Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine auch zur Lage in dem Konflikt äußern. Die russischen Truppen verzeichneten zuletzt taktische Gewinne bei ihrer Invasion. Gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl möchte der 71 Jahre alte Putin in der Rede die Föderale Versammlung - das sind die Staatsduma und der Föderationsrat - über seine wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele für das kommende Jahr informieren.

Wahlkampf an der Grenze zu Mexiko: Biden und Trump reisen nach Texas

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump reisen am Donnerstag getrennt voneinander an die US-Grenze zu Mexiko im Bundesstaat Texas. Während der Demokrat Biden den Grenzort Brownsville besuchen will, plant der Republikaner Trump Berichten nach eine Reise in die Hunderte Kilometer entfernte Grenzstadt Eagle Pass.

Ost-Regierungschefs beraten über Gesundheitsversorgung

BERLIN/MAGDEBURG: Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer wollen bei ihrem Treffen am Donnerstag in Berlin über Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung beraten. In mehreren Ländern drohen aufgrund der alternden Ärzteschaft besonders auf dem Land Probleme bei der medizinischen Versorgung.

Prozess um Terroranschlag während Straßburger Weihnachtsmarkt beginnt

PARIS: Mehr als fünf Jahre nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt im elsässischen Straßburg müssen sich ab Donnerstag (10.00 Uhr) vier mutmaßliche Helfer des Täters vor einem Schwurgericht in Paris verantworten. Bei dem Anschlag wurden damals fünf Menschen getötet und elf weitere verletzt. Die Angeklagten sollen bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben.

Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für Februar vor

NÜRNBERG: Die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wird am Donnerstag in Nürnberg die Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt im Monat Februar vorstellen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hatte zuletzt ein zwiespältiges Bild gezeigt. Einerseits ist die Zahl der Beschäftigten sehr hoch, anderseits hatte sich trotz weiterhin großer Nachfrage die Zahl der Langzeitarbeitslosen verfestigt. Im Januar waren 2,805 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet.

Bundesamt gibt vorläufige Inflationsrate für Februar bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn deutlich abgeschwächt. Wie sich die Verbraucherpreise im Februar entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag (14.00 Uhr) anhand vorläufiger Daten bekannt. Volkswirte rechnen im Schnitt mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent.

OLG entscheidet über Millionenklage von Kartograf gegen EZB

FRANKFURT/MAIN: Im Rechtsstreit um eine nachträgliche Vergütung für eine Europa-Grafik auf Euro-Banknoten verkündet das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt an diesem Donnerstag (09.30 Uhr) seine Entscheidung. Ein inzwischen 87 Jahre alter Kartograf aus Österreich verlangt in dem Urheberrechtsstreit insgesamt 5,5 Millionen Euro von der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Nutzung seines Werkes.

DZ Bank 2023 voraussichtlich mit Gewinnsprung

FRANKFURT/MAIN: Ein Rekordgewinn im ersten Halbjahr hat für die Bilanzvorlage der DZ Bank an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) die Zuversicht genährt. Ende August hatte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2023 erhöht: Co-Chef Cornelius Riese hatte ein Vorsteuerergebnis jenseits von 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Urteil gegen Masseur wegen Vergewaltigung erwartet

HAMBURG: Im Prozess gegen einen Masseur unter anderem wegen der Vergewaltigung zweier Kundinnen in einem Spa in Hamburg wird am Donnerstag (12.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der 37-Jährige muss sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen Oktober 2020 und Juni 2023 mindestens zwei Frauen beim Massieren der Oberschenkel mit dem Finger vergewaltigt zu haben.

Bekanntgabe der Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse

LEIPZIG: Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse will an diesem Donnerstag bekannt geben, welche Autorinnen und Autoren sich Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen können. In den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung werden je fünf Kandidatinnen und Kandidaten nominiert.

Erstes Biathlonrennen nach WM bei Weltcup in Oslo

OSLO: Mit dem Einzel der Frauen startet am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) der Biathlon-Weltcup im norwegischen Oslo. Im ersten Rennen nach der Weltmeisterschaft gehört Janina Hettich-Walz am legendären Holmenkollen zum Kreis der Kandidatinnen für die Podestplätze.