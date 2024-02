Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.02.24 | Überblick

Urteil gegen Halle-Attentäter wegen Geiselnahme im Gefängnis erwartet

MAGDEBURG: Im Prozess wegen einer Geiselnahme im Gefängnis wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil gegen den Attentäter von Halle erwartet. Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine neunjährige Haftstrafe für den 32-Jährigen gefordert sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung. Der Verteidiger verzichtete in seinem Plädoyer darauf, ein konkretes Strafmaß zu fordern.

Urteile im Mammut-Prozess gegen niederländische «Mocro-Mafia»

AMSTERDAM: Nach fast sechs Jahren haben im Mammut-Prozess gegen eine der berüchtigtsten niederländischen Drogenbanden nun die Richter das Wort. Im Hochsicherheitsgericht in Amsterdam werden am Dienstag die Urteile verkündet. 17 Männer sind angeklagt für sechs Auftragsmorde, vier Mordversuche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation.

Spatenstich, Solarforschung und Fragerunde: Kanzler Scholz in Südbaden

FREIBURG/EMMENDINGEN: Zum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag in Südbaden werden Proteste unter anderem von Landwirten erwartet. Der SPD-Politiker hat einen eng getakteten Zeitplan: Um 11.00 Uhr soll er beim Spatenstich für ein großes Neubauviertel in der Universitätsstadt Freiburg dabei sein. Im geplanten Stadtteil Dietenbach sollen einmal 16.000 Menschen leben. Um die Wohnungsknappheit in Deutschland einzudämmen, müssen nach Ansicht von Scholz solche neuen Stadtviertel gebaut werden. Im Anschluss will Scholz sich am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE über die dortige Forschung informieren, bevor er am frühen Nachmittag bei einem Besuch im Stadion des SC Freiburg mit gesellschaftlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern hinter verschlossenen Türen über Demokratie und Zusammenhalt sprechen will. Gegen 16.30 Uhr wird der Regierungschef dann im nahe gelegenen Emmendingen erwartet, wo unter anderem auf Einladung des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner ein Bürgergespräch unter dem Motto «Frag den Kanzler» geplant ist.

Grüne Bundestagsfraktion tagt in Leipzig

BERLIN: Die Bundestagsabgeordneten der Grünen kommen an diesem Dienstag zu einer Klausurtagung in Leipzig zusammen. Auf dem dreitägigen Treffen beraten sie unter dem Motto «Zusammen für unsere Demokratie» unter anderem darüber, wie die Demokratie zu stärken, der gesellschaftliche Zusammenhalt zu bewahren und die digitale und ökologische Transformation der Wirtschaft zu gestalten ist.

Zweiter Prozess um rassistischen Brandanschlag auf Asylheim startet

KOBLENZ/SAARLOUIS: Mehr als 32 Jahre nach der Tat beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Koblenz ein zweiter Prozess um einen rassistischen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis. Ein 54 Jahre alter Deutscher ist wegen Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum Mordversuch in 20 Fällen angeklagt.

CDU startet in Mainz mit Konferenzen zum neuen Grundsatzprogramm

MAINZ: Die CDU startet am Dienstag in Mainz (ab 18.00 Uhr) ihre regionalen Konferenzen zum neuen Grundsatzprogramm der Partei. Der Entwurf des Papiers mit dem Titel «In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen» soll nach der Diskussion mit Parteimitgliedern bei insgesamt sechs Konferenzen im Mai bei einem Parteitag in Berlin verabschiedet werden.

Polens Bauern protestieren in Warschau

WARSCHAU: Polnische Bauern wollen am Dienstag (11.00 Uhr) im Zentrum der Hauptstadt Warschau gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine demonstrieren. Der Protestmarsch startet vor dem Kulturpalast und soll bis zum Regierungssitz führen, wie die Organisatoren mitteilten. Anders als bei bisherigen Protestaktionen sind keine Traktoren und Landmaschinen zugelassen.

Puma stellt Geschäftszahlen für 2023 vor

HERZOGENAURACH: Der Sportartikelhersteller Puma stellt am Dienstag seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Vorstandschef Arne Freundt wird die Bilanz mit gemischten Gefühlen vortragen: Einerseits sind den vorläufigen Zahlen zufolge die selbst gesteckten Ziele im 75. Jahr des Bestehens erreicht worden. Andererseits hat die Hyperinflation in Argentinien erheblich auf die Ergebnisse gedrückt.

VW-Dieselaffäre: Dritter Verhandlungstag mit Winterkorn als Zeugen

Braunschweig (dpa) - Im milliardenschweren Anlegerprozess zur VW-Dieselaffäre soll am Dienstag (10.00 Uhr) die Vernehmung von Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn fortgesetzt werden. Der 76-Jährige ist in dem Zivilverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig als Zeuge geladen. Die Vernehmung des früheren Konzernbosses zu den Abgasmanipulationen beim Wolfsburger Autobauer geht damit in den dritten Verhandlungstag.

Bundesverfassungsgericht entscheidet über Beschwerde von Hanno Berger

KARLSRUHE: Er gilt als treibende Kraft im milliardenschweren Skandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte in Deutschland: Der Steueranwalt Hanno Berger wehrt sich gegen seine Verurteilung am Landgericht Bonn zu einer langen Haftstrafe - bis vor das höchste deutsche Gericht. An diesem Dienstag (9.30 Uhr) will das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde von Berger verkünden.

Trierer Amokfahrer steht erneut vor Gericht

TRIER: Mehr als drei Jahre nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten wird an diesem Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen den Täter in Teilen neu aufgerollt. Dabei steht die Frage der Schuldfähigkeit des heute 54-Jährigen im Fokus. Von der Neuauflage des Prozesses nicht betroffen ist die Tatsache, dass der Mann der Täter war: Er war am 1. Dezember 2020 mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Passanten angefahren.

Deutsches Jugendherbergswerk zieht Bilanz für 2023

DETMOLD: Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) zieht am Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz für das abgelaufene Jahr 2023. Hauptgeschäftsführer Oliver Peters nennt die bundesweiten Übernachtungs- und Gästezahlen und informiert über aktuelle Entwicklungen und Projekte im Jahr 2024. In der Corona-Pandemie waren die Zahlen der rund 400 Häuser eingebrochen.