PATTAYA: Das wohl attraktivste Schlemmer-Angebot Pattayas bietet derzeit das Gourmet-Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya an, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza: Ein Vier-Gänge-Schlemmermenü – einschließlich Wein-Flatrate – zum Spezialpreis:

Vorspeisen-Platte mit Shrimps-Cocktail, Räucherlachs, Carpaccio, gebratenes Schweinefilet, Serrano-Schinken, Pastete, Salat-Garnitur.

mit Shrimps-Cocktail, Räucherlachs, Carpaccio, gebratenes Schweinefilet, Serrano-Schinken, Pastete, Salat-Garnitur. Rapunzel-Salat mit Feta-Käse, Paprika und Tomaten.

mit Feta-Käse, Paprika und Tomaten. Steinpilzcremesuppe mit frischem Rosmarin oder Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croutons oder Tagessuppe (klassische europäische oder beliebte thailändische Suppe)

mit frischem Rosmarin oder mit Knoblauch-Croutons oder (klassische europäische oder beliebte thailändische Suppe) Gegrilltes Barramundi-Fischfilet an Weißweinsauce oder scharfe Knoblauch-Garnelen an Olivenöl, Knoblauch und Chili oder saftiges Schweinesteak an Steinpilzsauce oder n euseeländisches Rinderfilet an Pfeffersauce.

an Weißweinsauce oder an Olivenöl, Knoblauch und Chili oder an Steinpilzsauce oder n an Pfeffersauce. Feine Käseauswahl oder „Süße Überraschung“ (drei Dessert-Spezialitäten)

Als Beilagen werden zu allen Hauptspeisen wahlweise Wildreis-Mix oder gebutterte Pasta oder Kartoffeln zubereitet auf Wunsch (Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Salzkartoffeln, Pommes frites, Schweizer Rösti) serviert.

Zum Schlemmermenü werden nachfolgende Weine ausgeschenkt – passend zu jedem Gang:

Weißweine: Casanova, Pinot Grigio – Glera, Azienda Vinicola Botter, Veneto (Italien).

Casanova, Pinot Grigio – Glera, Azienda Vinicola Botter, Veneto (Italien). Rotweine: Casanova, Merlot – Corvina, Azienda Vinicola Botter, Veneto (Italien).

Das Schlemmermenü ist mit oder ohne Wein-Flatrate erhältlich:

Schlemmermenü mit Wein-Flatrate: 590 Baht pro Person

Schlemmermenü ohne Wein-Flatrate: 490 Baht pro Person

Wein-Flatrate zu jedem Gericht à la carte: 390 Baht

Reservierungen werden unter der Rufnummer 061-643.9969 entgegengenommen. Mehr erfahren Sie hier!

​Restaurant Casa Pascal, Second Road (schräg gegenüber Royal Garden Plaza / vor dem Ruen Thai Restaurant). Standort auf Google Maps.