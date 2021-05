BANGKOK: Das Sozialministerium hat die neue Hotline 1300 eingerichtet, um Kindern, älteren Menschen und Behinderten zu helfen, die vom Covid-19-Ausbruch betroffen sind, auch wenn sie selbst nicht mit dem Virus infiziert sind.

Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek bietet die Hotline Hilfe für Menschen, die auf andere Personen angewiesen sind, die sich mit der Krankheit angesteckt haben und dadurch hilflos sind.

In Bangkok und den umliegenden Provinzen hatte das Ministerium Einrichtungen vorbereitet, die sich um die Betroffenen kümmern. So können Mädchen ohne Vormund in die Obhut des Rajvithi Home for Girls in Bangkok gegeben werden und Jungen in das Pak Kret Home for Boys in Nonthaburi und das Prachabodi Institute in Pathum Thani. Ältere Menschen können in das Heim Din Daeng in Bangkok und in das Trainingszentrum für ältere Menschen in Banglamung geschickt werden, während Behinderte im Vocational Rehabilitation Centre for People with Disabilities in Phra Pradaeng, Samut Prakan, untergebracht werden können.

Für den Fall, dass Kinder, ältere Menschen oder Behinderte Hilfe benötigen, weil sie mit Covid-19 infiziert sind, würde das Ministerium mit der Bangkoker Stadtverwaltung und dem Gesundheitsministerium zusammenarbeiten, um sie in Krankenhäuser einzuweisen.

Ältere Menschen und Personen mit sieben Grunderkrankungen, die sich nicht selbst zur Covid-Impfung anmelden können, können auch die Hotline 1300 anrufen und um Hilfe bitten. Das Gesundheitsministerium wird bei der Registrierung eines Impftermins helfen.