EILMELDUNG – PATTAYA: Die Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden der Provinz Chonburi haben vier Covid-19-Hotspots in Pattaya bekanntgegeben:

1. Thepprasit Boxing Stadium, Thepprasit Road, Jomtien: ab 01. Dezember 2020

2. Provinzgericht Pattaya, Thappraya Road, Jomtien: ab 10. Dezember 2020

3. Lek Hotel Pattaya, Second Road, Pattaya: vom 10. bis 13. Dezember 2020

4. Bone Club Pattaya, Soi Phettrakul, Naklua: am 05. Dezember von 23.00 bis 03.00 Uhr und am 24. Dezember von 24.00 bis 03.00 Uhr.

Personen, die in den genannten Zeiträumen die Lokalitäten besucht haben und an Atemwegserkrankungen, Fieber, Husten, Schnupfen, Müdigkeit oder anderen Covid-19-Symptomen leiden, werden aufgefordert, sich in sozialer Distanz zu anderen Menschen zu üben, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen und umgehend ein Krankenhaus zur Gesundheitsuntersuchung aufzusuchen.