BANGKOK: Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in Thailand überschritt am Dienstag die Marke von 200.000, da das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) binnen 24 Stunden 3.000 neue Fälle und 19 weitere Todesfälle meldete. Unter den neuen Infektionen waren 640 in Gefängnissen.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 202.264 und die der Toten auf 1.485. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat es in Thailand 173.401 Infektionen und 1.391 Todesfälle gegeben.

Die 19 neuen Todesopfer waren zwischen 34 und 92 Jahre alt, elf Männer und acht Frauen. Elf kamen aus Bangkok, drei aus Samut Prakan, zwei aus Saraburi und je einer aus Nakhon Si Thammarat, Prachin Buri und Yala. Bangkok verzeichnete mit 872 die meisten neuen Fälle, gefolgt von 336 in Samut Prakan, 202 in Pathum Thani und 163 in Samut Sakhon.

In der Hauptstadt gab es 85 Infektionshäufungen, darunter einen neuen Cluster von 96 Fällen unter 363 Arbeitern in einem Bauarbeiterlager bei einem Supalai-Eigentumswohnungsprojekt an der Fai-Chai-Kreuzung im Bezirk Bangkok Noi. Das Lager wurde geschlossen und Massentests wurden angeordnet. Die Anzahl der Fälle unter Bauarbeitern führte zu einem Mangel an Krankenhausbetten für männliche Patienten in Bangkok, da die meisten infizierten Menschen Männer waren.

In Samut Prakan wurden zwei neue Cluster gefunden - 63 Fälle in einer Fabrik für Snacks im Bezirk Bang Sao Thong und 10 neue Fälle in einer Wohnanlage im Bezirk Phra Pradaeng. In Chachoengsao gab es ebenfalls zwei neue Cluster - 13 Fälle in einer Recycling-Firma im Bezirk Phanom Sarakham und 17 Fälle in einer Autoteile-Firma im Bezirk Ban Pho. Samut Sakhon verzeichnete einen neuen Cluster mit 10 Fällen in einer Pappkartonfabrik im Bezirk Muang und Nakhon Pathom einen neuen Cluster von 16 Fällen in einer Firma im Bezirk Samphran.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Dienstagmorgen zwei weitere Todesfälle und 50 neue Covid-19-Fälle. Auf Sri Racha entfielen 22, auf die Stadt Chonburi 11, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 5, auf Pan Thong 4, auf Sattahip 3, auf Phanat Nikhom 2 sowie auf Bor Thong und Ko Chan jeweils 1. Ein Patient hat seinen Wohnsitz in einer anderen Provinz. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April erhöhte sich auf 5.461 und die der Toten auf 34