PATTAYA: Marriott setzt auf den Standort Pattaya als Hauptstadt des entstehenden Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) und hat in der Soi 22 in Naklua das Courtyard by Marriott North Pattaya eröffnet.

Das Courtyard by Marriott North Pattaya bietet seinen Gästen komfortable und stilvolle Zimmer und Suiten sowie durchdachte Annehmlichkeiten und Technologien, die nach Aussage des Hotels auf die Bedürfnisse von Geschäfts- und Freizeitreisenden der nächsten Generation zugeschnitten sind.

Das Hotel liegt nur wenige Minuten vom Wongamat Beach und dem Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya in Naklua entfernt

„Es ist mir eine große Freude, die neueste Ergänzung des Portfolios der Marke Courtyard by Marriott in Thailand vorzustellen. Das Courtyard North Pattaya wurde so konzipiert, dass es den Gästen alles bietet, was sie brauchen, um voranzukommen. Es ist die ideale Wahl für Geschäfts- und Freizeitreisende“, sagte Jakob Helgen, Marriott Internationals Area Vice President für Thailand, Vietnam, Kambodscha und Myanmar gegenüber der Presse.

„Unser 'Select Services'-Portfolio treibt das Wachstum in der Region mit einer spannenden Planung voran. Mit der Wiedereröffnung der internationalen Grenzen freuen wir uns darauf, internationale Reisende mit einem erweiterten Reiseangebot und abwechslungsreichen Erlebnissen willkommen zu heißen“, so Jakob Helgen.

Das neue Hotel zeichnet sich durch ein zeitgemäßes Design aus, das Komfort und Funktionalität umfasst. In die Einrichtung des neuen Hotels sind auch Elemente und Muster des Sandes und des Strandes eingeflossen, die eine Verbindung zum maritimen Charakter Pattayas darstellen.

Die Gäste haben die Wahl zwischen 233 modernen Zimmern und Suiten – von den 28 Quadratmeter großen Superior-Zimmern und Premier-Zimmern bis hin zu den größeren Deluxe-Zimmern mit 37 Quadratmetern, den geräumigen Deluxe-Suiten mit 41 Quadratmetern und den Courtyard-Suiten mit 44 Quadratmetern.

Alle Zimmer sind mit komfortablen Betten, ergonomischen Arbeitsplätzen, LCD-Fernsehern, kostenlosem Wi-Fi und geräumigen Marmorbädern mit Regenduschen ausgestattet. Die Gästezimmer sind außerdem mit der für die Marke charakteristischen Fensterliege ausgestattet, die den Gästen einen perfekten Platz bietet, um sich zurückzulehnen, zu entspannen und die Aussicht zu genießen.

Zu den Speisemöglichkeiten im Hotel gehört das Café 22, ein ganztägig geöffnetes Restaurant, das eine große Auswahl an lokalen und saisonalen Gerichten sowie internationale Spezialitäten in einem lebhaften Ambiente mit offener Küche serviert.

Die Surf Bar am Pool ist ein großartiger Ort, um erfrischende Drinks zu genießen und dabei den Blick über die Skyline von Pattaya schweifen zu lassen. In der Spart's Bar können die Gäste bei gutgeschüttelten Cocktails, Coldbrew Coffee und vieles mehr von einem erfahrenen Mixologen und Barista genießen.

Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören unter anderem ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnesscenter mit modernsten Geräten, ein einladender Rooftop-Pool und ein Kid's Club mit Innen- und Außenspielbereichen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Courtyard by Marriott.